Οι υποψήφιοι καλούνται να επισπεύσουν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής συμμετοχής τους καθώς η προθεσμία εκπνέει αύριο, Παρασκευή (13/3).

Λήγει την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις φετινές εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος αιτήσεων του ΚΠΓ, ολοκληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα βήματα πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Τα SOS για την ορθή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://kpg.it.minedu.gov.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο (manual). Πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ορθά τα ονομαστικά του στοιχεία, καθώς και την εξεταζόμενη γλώσσα, το εξεταζόμενο επίπεδο και την περιοχή εξέτασης που επιθυμεί, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για το ΚΠΓ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» προκειμένου η αίτηση του να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής του, για να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί, ειδάλλως η αίτηση παραμένει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει επιλέξει. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα για την οριστικοποίηση της αίτησής του και μπορεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να εκτυπώσει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Πότε θα γίνουν οι φετινές εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν:

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Αφορούν την πιστοποίηση γνώσης στις γλώσσες:

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική.

Επίπεδα εξέτασης

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν στα εξής επίπεδα, με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση:

Α1 + Α2 (στοιχειώδης και βασική γνώση)

Β1 + Β2 (μέτρια και καλή γνώση)

Γ1 + Γ2 (πολύ καλή και άριστη γνώση).

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδώσουν και να πληρώσουν το e-παράβολο για το επίπεδο εξέτασης, να συγκεντρώσουν και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επιλέξουν την οριστική υποβολή της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και μπορούν να εκτυπώσουν το δελτίο εξεταζόμενου.