Για το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα, τις κάμερες σε κεντρικούς δρόμους αλλά και κυκλοφοριακό στην Αθήνα μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα ανέφερε πως η Ελλάδα επαγρυπνεί καθώς βρίσκεται στο σύνορο της Ευρώπης και «άρα εκ των πραγμάτων είμαστε σε μια επικίνδυνη ζώνη και δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το επαγρυπνούμε. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια της χώρας εννοώ σύνορα, εννοώ πληροφορίες, εννοώ έλεγχοι στις εισόδους της χώρας, και βεβαίως στο εσωτερικό της χώρα η επαγρύπνηση και η παρακολούθηση όλων εκείνων των ευαίσθητων στόχων που πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης από κάποιους. Υπάρχει συνεργασία και διακρατική αλλά και σε επίπεδο ΕΕ με την Europol και όλα τα όργανά της και ταυτόχρονα διμερή συνεργασίες με τις χώρες του Κόλπου σε επίπεδο πληροφοριών και ότι άλλο απαιτείται για να έχουμε μια διαρκή ροή πληροφοριών».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν παρακολουθούνται βασικοί ύποπτοι το αρνήθηκε λέγοντας πως η χώρα δεν φιλοξενεί τέτοιου είδους ανθρώπους χωρίς όμως να αναφέρει πως «είμαστε εκτός κινδύνου».

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα αναφέρθηκε στο πιλοτικό σχέδιο «Κόμβος». Τόνισε πως είναι μια νέα δομή της Τροχαίας με έδρα τη ΓΑΔΑ. «Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα με 150 αστυνομικούς, σε πρώτη φάση όλα αυτά είναι σε ένα επίπεδο αρκετά πιλοτικό, είναι περίπου 40 μοτοσικλέτες και οι υπόλοιποι είναι πεζοί και ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία. Ελπίζω μετά το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι και να μπορούμε την ώρα που κορυφώνεται η κυκλοφορία στο Λεκανοπέδιο, ανά πάσα στιγμή να έχουμε τόσες πολλές πηγές δεδομένων έτσι ώστε να επεμβαίνουμε γρήγορα και να λύνουμε προβλήματα με τους τροχονόμους αυτούς. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τους χρόνους γύρω στο 25% σε πρώτη φάση. […] Είναι πιλοτικό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, περί τα τέλη Απριλίου θα έχουμε όλα τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων έτσι ώστε να τα αξιοποιούμε δηλαδή το κέντρο της Τροχαίας θα έχει από 25 πηγές δεδομένα προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία» ανέφερε.

Για τις κάμερες τόνισε πως η χώρα μπαίνει σε νέα εποχή, ότι έχουν μπει πιλοτικά 6 κάμερες στην Αττική και όπως ανέφερε, ότι ήσουν και αύριο «πατηθεί» το κουμπί και σταλθούν οι πρώτες κλήσεις. Τέλος ανέφερε πως ταυτόχρονα πάνω από 20 κάμερες θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ έτσι ώστε να αστυνομεύονται οι λεωφορειολωρίδες.