Μια σημαντική αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις τίθεται σε εφαρμογή από το 2026, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες να υπηρετήσουν εθελοντική στρατιωτική θητεία στον Στρατό Ξηράς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και στην «Ατζέντα 2030», που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) απευθύνει κάλεσμα σε γυναίκες ηλικίας από 20 έως 26 ετών να δηλώσουν συμμετοχή, τονίζοντας ότι η συμμετοχή στη διαδικασία είναι απολύτως προσωπική επιλογή.

Η νέα δυνατότητα θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του στρατεύματος.

Πόσες γυναίκες θα καταταγούν

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το 2026 θα καταταγούν 100 εθελόντριες Ελληνίδες στον Στρατό Ξηράς.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος, η επιλογή θα γίνει με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων.

Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31 Μαΐου 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Να είναι 20 έως 26 ετών (γεννημένες από 1 Ιανουαρίου 2001 έως 31 Δεκεμβρίου 2007)

Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη από ποινικό δικαστήριο

Οι υποψήφιες θα εξεταστούν από Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Όσες καταταγούν σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας Ι/3 έως Ι/5 αποκλείονται από τη διαδικασία.

Οι αιτήσεις κατατίθενται έως τις 31 Μαρτίου 2026 στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email, ενώ οι ενδιαφερόμενες πρέπει να επισυνάψουν:

φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε μορφή PDF στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραπομπής:

Αναρτώνται άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΣ κυρωμένοι πίνακες υποψηφίων που γίνονται δεκτές, ώστε να προσκληθούν ονομαστικά, και απορριφθεισών υποψηφίων, των οποίων οι υποψήφιες λαμβάνουν γνώση με μέριμνά τους.

Καθορίζεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ ο χρόνος κατάταξης και αποστέλλονται στις αρμόδιες με βάση τα δημοτολόγια εγγραφής Στρατολογικές Υπηρεσίες τα σχετικά Σημειώματα Κατάταξης, τα οποία επιδίδονται στις προσκαλούμενες σε κατάταξη αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου αντιπροσώπου ή μέσω μηνύματος στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η κατάταξη πραγματοποιείται εντός Ιουνίου 2026 στο ΚΕΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΕΥΠ).

Οι μη παρουσιασθείσες για κατάταξη εμπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και δεν υπέχουν περαιτέρω συνέπειες. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας κατάταξής τους έως πέντε (5) ημέρες, κατόπιν διαπίστωσης λόγων αντικειμενικής αδυναμίας από οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή.

Με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΣ καλούνται σε κατάταξη υποψήφιες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, λόγω μη κατάταξης των αρχικά προσκαλουμένων.

Οι εθελόντριες Ελληνίδες δύνανται να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους άρρενες και με τις επιλογικές διαδικασίες που θα καθοριστούν.

Η διάρκεια θητείας των εθελοντριών Ελληνίδων είναι, σε κάθε περίπτωση, δώδεκα (12) μήνες».

