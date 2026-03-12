Την Τρίτη εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης διεμήνυσε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο».

Οι ισραηλινοαμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν έχουν θέσει σε κίνδυνο τα λιμάνια του Κόλπου διαταράσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα πλέον ότι κάθε πλοίο που περνά από το πέρασμα θα αποτελεί στόχο.

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα του Reuters με όλες τις επιθέσεις που έχουν αναφερθεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου:

1 Μαρτίου

Ένα ναυτικός σκοτώθηκε στο τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, αφού το πλοίο επλήγη από βλήμα ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, 50 ναυτικά μίλια βόρεια της πρωτεύουσας Μουσκάτ.

Το δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού καυσίμων Hercules Star, με σημαία Γιβραλτάρ, που προμηθεύει καύσιμα σε πλοία, επλήγη από βλήμα 17 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Μίνα Σακρ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ρας αλ Χαϊμά. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση κατασβέστηκε.

Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παλάου δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ, δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Κουμζάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα του πλοίου Skylight, το οποίο τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, απομακρύνθηκε, σύμφωνα με το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν.

2 Μαρτίου

Το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative, με σημαία ΗΠΑ, επλήγη από δύο βλήματα στο λιμάνι του Μπαχρέιν. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

3 Μαρτίου

Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Libra Trader (σημαία Νήσων Μάρσαλ) και το φορτηγό πλοίο Gold Oak (σημαία Παναμά) υπέστησαν μικρές ζημιές περίπου 7-10 ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού Φουτζάιρα των ΗΑΕ, σύμφωνα με το UKMTO.

4 Μαρτίου

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Safeen Prestige, με σημαία Μάλτας, υπέστη ζημιές από βλήμα ενώ κατευθυνόταν προς το άνω τμήμα του Στενού του Ορμούζ, δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

5 Μαρτίου

Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Sonangol Namibe επλήγη από έκρηξη ενώ ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι Κορ αλ Ζουμπάιρ στο Ιράκ, σύμφωνα με την εταιρεία Sonangol Marine Services.

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις δύο πηγών ασφαλείας των ιρακινών λιμανιών, ένα τηλεκατευθυνόμενο ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει και να προκαλέσει ζημιές στο πλοίο με σημαία Μπαχάμες.

6 Μαρτίου

Ρυμουλκό επλήγη από βλήματα στο Στενό του Ορμούζ, έξι ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, ενώ πραγματοποιούσε επιχειρήσεις με το πλοίο Safeen Prestige, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση στις 4 Μαρτίου.

7 Μαρτίου

Το UKMTO ανέφερε – επικαλούμενο τρίτη πηγή που δεν κατονόμασε – πιθανή επίθεση με drone 10 ναυτικά μίλια βόρεια του Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος απομακρύνθηκε.

11 Μαρτίου

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, δέχθηκε επίθεση από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο και το πλήρωμα το εγκατέλειψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Precious Shipping.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty, με σημαία Ιαπωνίας, υπέστη μικρές ζημιές μετά από πλήγμα 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας αλ Χαϊμά στα ΗΑΕ.

Το κύτος του φορτηγού πλοίου Star Gwyneth, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, υπέστη ζημιές ύστερα από πλήγμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard. Δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Τα δεξαμενόπλοια καυσίμων Safesea Vishnu (σημαία Νήσων Μάρσαλ) και Zefyros (σημαία Μάλτας) δέχθηκαν επίσης επίθεση στον Κόλπο κοντά στο Ιράκ, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη διακοπή λειτουργίας των πετρελαϊκών λιμανιών της χώρας, σύμφωνα με λιμενικούς αξιωματούχους και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Ένας αξιωματούχος ασφάλειας λιμανιού δήλωσε ότι ανασύρθηκε από τη θάλασσα η σορός ενός αλλοδαπού μέλους πληρώματος.

Σημειώνεται πως τα Star Gwyneth και Safesea Vishnu είναι ελληνόκτητα.