Στο υπόμνημά της, η καθηγήτρια κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν θέτωντας σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

Ο θάνατος της 56χρονης καθηγήτριας Αγγλικών που δίδασκε σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης έχει σκορπίσει θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα και έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση για τις συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις. Η καθηγήτρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 7 Μαρτίου έπειτα από αιμορραγικό επεισόδιο μετά από νοσηλεία στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η είδηση του αδόκητου θανάτου της συνοδεύτηκε από αναφορές συναδέλφων και οικογενειακών φίλων ότι η εκπαιδευτικός ήταν θύμα εκφοβισμού από τους μαθητές της.

Προς επίρρωση των λεγομένων τους παρέθεσαν την τρισέλιδη αναφορά που είχε υποβάλει προς το υπουργείο Παιδείας και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στις 6 Φεβρουαρίου όπου παρέθετε γεγονότα και περιστατικά που βίωνε καθημερινά μέσα στην τάξη με πρωταγωνιστές ομάδα μαθητών της Α Λυκείου. Στην επιστολή της η εκπαιδευτικός καταγγέλλει ακραίες συμπεριφορές που ξεκινούν από χυδαίες ύβρεις και φτάνουν μέχρι την σωματική βία. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι και η διεύθυνση του σχολείου δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση. Σύμφωνα με καταγγελίες και δηλώσεις φιλικών της προσώπων, η εκπαιδευτικός από όλη αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πίεσης καθώς σωρευτικά τα γεγονότα οδήγησαν στο να «μετατραπεί το θύμα σε θύτη», δημιουργώντας επιπρόσθετο βάρος στο ψυχισμό της και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για «πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy81spuerz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μου εκσφενδόνισαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, μου πέταξαν μπουκάλι ανοιχτό με σοκολατούχο γάλα»

Στην αναφορά της αναφέρεται ανοιχτά στο ότι της ασκείται συστηματικός εκφοβισμός από συγκεκριμένους μαθητές. Μάλιστα σε μια προσπάθεια να προστατευτεί και να νιώσει ασφαλής(!) στο σχολικό περιβάλλον φτάνει στο σημείο να ζητά μόνιμη αστυνομική παρουσία στο σχολείο, εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων.

Όλο το υπόμνημα της καθηγήτριας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θα ήθελα να θέσω εις γνώση σας τα δυσάρεστα περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός της σχολικής τάξης και αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών του Τμήματος Α2 του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης […] προς το πρόσωπό μου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Τα εν λόγω περιστατικά σημειώθηκαν:

α) την Τετάρτη, 4/02/2026 κατά τη 2η διδακτική ώρα (09:05-09:50) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2.

Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια […] μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου. Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ έγραφα στον πίνακα, μου έχουν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο εκμάθησης Γερμανικών, πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι πάσχω από κάταγμα στο ιερό οστό.

Η […] έκανε επίδειξη των οπισθίων της σε όλη την τάξη καθ’ όλη την ώρα του μαθήματος, ενώ δήλωσε ρητά ότι η στάση της αυτή είχε σκοπό να δείξει πως δεν υπολογίζει κανέναν, και ειδικότερα εμένα. Ο […] έσερνε τα θρανία και χτυπούσε τις καρέκλες στο πάτωμα με αποτέλεσμα να σπάσει η πλάτη μιας καρέκλας, με έβριζε με αχαρακτήριστα λόγια και με απειλούσε ότι θα με αναφέρει στην μητέρα του και την κ. Διευθύντρια. Η […] με κατηγόρησε φωνάζοντας ότι δεν κάνω μάθημα ενώ μετά μου είπε να σταματήσω να μιλάω γιατί μιλάω πάρα πολύ. Ο […] παρέμενε επανειλημμένα όρθιος εντός της αίθουσας, φώναζε και επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά, επιχειρώντας να επιβληθεί στους συμμαθητές του υπό το πρόσχημα παροχής «προστασίας». Τέλος, ο […] παρέμενε συνεχώς όρθιος και έβγαζε κραυγές ζώων.

Επικρατούσε τόσο μεγάλη αναστάτωση και φασαρία που ο καθηγητής της Φυσικής από τη διπλανή αίθουσα ήρθε δύο φορές στην αίθουσα του Α2 για να δει τί συμβαίνει.

β) την Παρασκευή, 06/02/2026 κατά την 4η διδακτική ώρα (10:55-11:40) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2, οι εν λόγω μαθητές με το που άρχισε η ώρα ούρλιαζαν με φωνές ζώων μέχρι που, προς τιμή της, ήρθε η κ. Διευθύντρια να επιβάλει την τάξη. Έπειτα, η μαθήτρια […] η οποία ήταν χωρίς εμφανή λόγο σε έξαλλη κατάσταση, με καθύβρισε με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς όπως μαλακισμένο, βλαμμένη και πουτάνα, με απείλησε ότι θα με δείρει και κατόπιν με έσπρωξε δύο φορές, και τη δεύτερη με δύναμη με έριξε στην καρέκλα του καθηγητή.

Γενικότερα, τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;». Επιπλέον, τα προβλήματα επηρεάζουν και τις καθαρίστριες της σχολικής μονάδας, καθώς η κατάσταση της τάξης – με θρανία και καρέκλες ανακατεμένα και έντονη βρωμιά – δυσχεραίνει σημαντικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, όταν γυρίζω την πλάτη μου προκειμένου να γράψω στον πίνακα, ανασηκώνουν και χτυπούν επανειλημμένα τα θρανία στο πάτωμα της αίθουσας, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και διαταράσσοντας σοβαρά τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Σε σχολικές μονάδες, όπως η δική μας, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών, καθώς και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος του διδακτικού προσωπικού, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η πραγματοποίηση συνεδριών με την ψυχολόγο που επισκέπτεται και το σχολείο μας.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προσβάλλει σοβαρά την προσωπική μου αξιοπρέπεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτει σε κίνδυνο και τη σωματική μου ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό ζητώ την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση.

Με τιμή,

Σοφία Χρηστίδου Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzbf3l6i1uh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Της είχαν κάνει τον βίο αβίωτο - Την κορόιδευαν, βγάζοντας κραυγές ζώων»

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, σε μια συγκεκριμένη τάξη, της πετούσαν μπουκάλια με νερό, μπουκάλια με σοκολατούχο γάλα. Της έκλειναν την πόρτα με θρανία για να μη βγει από την τάξη, την κορόιδευαν, βγάζοντας κραυγές ζώων. Όχι όλα τα παιδιά, έξι – επτά παλικαράδες πάντα», είπε στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης. «Αφού δεν κατάφεραν νομικά και πειθαρχικά να την εξοντώσουν, να την διώξουν από το σχολείο, την έσκασαν και την έστειλαν στον άλλον κόσμο», είπε ο κ. Αποστολίδης και συνέχισε: «Της είχαν κάνει τον βίο αβίωτο. Αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε πριν έξι μήνες ή ένα μήνα. Προέρχεται κυρίως από τους συναδέλφους της από το 2017. Της είχαν κάνει πειθαρχικά. Μερικοί δεν της συγχώρησαν ότι μιλούσε πέντε γλώσσες, ότι είχε διδακτορικό, ότι είχε μεταδιδακτορικό.

Τη δυσκόλευαν ακόμη και στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γιατί μπορεί να καθυστερούσε δέκα λεπτά ή δεν πήγαινε στη δουλειά, όλα με ιατρικά πιστοποιητικά. Δεν της έδιναν καν τα έγγραφα, βάσει των οποίων έπρεπε να απολογηθεί στο πειθαρχικό». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της καθηγήτριας, δεχόταν bullying από κάποιους προϊσταμένους της και κάποιους από τους συναδέλφους της. Την είχαν παραπέμψει δε σε υγειονομική επιτροπή να την εξετάσουν ειδικοί και να αποφανθούν αν είναι ψυχικά ασταθής, χωρίς πρώτα να την περάσουν από πειθαρχικό. Η ίδια είχε προσπαθήσει να αμυνθεί σε αυτή την επίθεση, κάνοντας μηνύσεις σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση.

Η απάντηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ήταν να την παραπέμψουν στο πειθαρχικό, χωρίς να κάνουν μια ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι καταγγελίες της. Ο κ. Αποστολίδης κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξε προϊσταμένη της καθηγήτριας, η οποία συμβούλευε ορισμένους γονείς τι να γράψουν στις αναφορές τους, σε βάρος της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzuf48ylp1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο της καθηγήτριας - «Κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί» τονίζει το υπ.Παιδείας

Παράλληλα από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση πως η υπόθεση χρήζει «ιδιαίτερης προσοχής για την αποφυγή βεβιασμένων συμπερασμάτων». «Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη», σημειώνει το υπουργείο Παιδείας. «Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία. Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων. Απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου. Λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα καθώς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητά να εξεταστούν ενδελεχώς οι καταγγελίες της καθηγήτριας με την έρευνα να επικεντρώνεται στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzqgwpu8jw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο εκφοβισμός των εκπαιδευτικών: Η σιωπηλή βία μέσα στις τάξεις

Η υπόθεση της 56χρονης εκπαιδευτικού φέρνει στο φως μια πραγματικότητα που ο εκπαιδευτικός κόσμος συζητά ανοιχτά τα τελευταία χρόνια αλλά από πλευράς διοίκησης αποσιωπάται και θεωρείται ως μη γενόμενο. Όλοι μιλούν για το bullying μεταξύ μαθητών. Λίγοι όμως αναφέρονται σε μια άλλη, πιο αθέατη μορφή εκφοβισμού, αυτή που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί. Καθηγητές και δάσκαλοι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με ειρωνείες, προσβολές και περιστατικά βίας μέσα σε τάξεις που έχουν μετατραπεί σε πεδία σύγκρουσης. Χωρίς ουσιαστική στήριξη από τη διοίκηση, χωρίς καθοδήγηση για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, χωρίς θεσμική προστασία, οι εκπαιδευτικοί γίνονται στόχος όχι μόνο των μαθητών, αλλά και της ίδιας της αδράνειας του συστήματος. Όμως η ανοχή σε αυτό το φαινόμενο θρέφει έναν πολιτισμό ατιμωρησίας και ασέβειας.

Χαρακτηριστική η αναφορά του Τηλέμαχου Κουντούρη, προέδρου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που σημειώνει ότι «οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με φαινόμενα λεκτικής επιθετικότητας, απειλών, απαξιωτικής συμπεριφοράς ή ακόμη και οργανωμένης αμφισβήτησης του ρόλου και του κύρους τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση προέρχεται από μαθητές αλλά και από γονείς. Όταν ο εκπαιδευτικός αισθάνεται απροστάτευτος, όταν φοβάται ότι κάθε παιδαγωγική του παρέμβαση μπορεί να μετατραπεί σε αιτία σύγκρουσης ή δημόσιας στοχοποίησης, τότε το σχολικό περιβάλλον αποδυναμώνεται. Και όταν αποδυναμώνεται ο εκπαιδευτικός, αποδυναμώνεται τελικά και το ίδιο το σχολείο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzvrrnp4gch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καθηγητής ΕΠΑΛ δηλώνει στο Dnews ότι «Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες συμπεριφορών μαθητών που ξεπερνούν κάθε όριο. Έχουν χαθεί οι ισορροπίες και οι εκπαιδευτικοί είμαστε δίχως υπερβολή σάκος του μποξ για να εκτονωθούν οι καταπιεσμένοι από την κοινωνία γονείς, οι παραμελημένοι μαθητές, οι κομπλεξικοί διευθυντές. Αρκεί η καταγγελία ενός γονέα και χωρίς αποδείξεις για να καταστραφεί η προσωπικότητα ενός εκπαιδευτικού. Οι μαθητές έχουν ξεφύγει. Κανένας σεβασμός με τις ευλογίες των γονέων που έρχονται με επιθετική διάθεση να «μας ζητήσουν τα ρέστα» αν κάνουμε παρατήρηση στο παιδί τους. Είναι κοινό μυστικό τα όσα βιώνουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από μαθητές. Όταν γελοιοποιείς έναν άνθρωπο καθημερινά, όταν τον πιέζεις, τον κοροϊδεύεις και τον κάνεις να νιώθει μόνος και ανυπεράσπιστος, έχεις ευθύνη για ό,τι προκαλείς. Γιατί όταν ο δάσκαλος μπαίνει στην τάξη φοβισμένος χάνεται η ίδια η έννοια της παιδείας».

«Τα σχολεία έχουν γεμίσει με παραβατικές συμπεριφορές στα όρια του ποινικού, και οι πρώτες ενδείξεις είναι εμφανείς από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού»

Αντίστοιχα και ο Αντώνης Σταυριανός, δάσκαλος στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου και υποψήφιος διδάκτωρ ΕΚΠΑ μιλά ανοιχτά για την νέα γενιά μαθητών που έχει αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς χωρίς ίχνος σεβασμού. Βέβαια σύμφωνα με τα λεγόμενά του μεγάλη ευθύνη έχουν για αυτήν τους στην στάση οι γονείς που τους έχουν δώσει το μήνυμα ότι είναι «μικροί θεοί» και μπορούν να πράττουν όπως νομίζουν χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια για τις πράξεις τους. Όπως τονίζει στο Dnews «Γονείς, σταματήστε, να μεγαλώνετε τα παιδιά σας, νομίζοντας ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Τους δημιουργούνται εξαιτίας αυτού, πολλά ζητήματα στην παιδική τους ηλικία, τα οποία θα γιγαντωθούν μεγαλώνοντας, με ολέθρια αποτελέσματα για την ψυχοσυναισθηματική τους ισορροπία. Ακούστε τους δασκάλους των παιδιών σας, κάτι θα βλέπουν για να σας μιλούν. Πάψτε να προσπαθείτε να εκπληρώσετε πάνω στα παιδιά σας, τις προσδοκίες του διαγενεακού σας τραύματος και των δικών σας μη επιτυχιών. Τα παιδιά χρειάζονται αγκαλιά και φροντίδα, όχι μανιακή τόνωση του υπερεγώ τους.Η κατάσταση στα σχολεία της χώρας, έχει πάρει δραματική τροπή πλέον κι αυτό δυστυχώς φαίνεται και στα προαύλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικά μετά τον κορονοιό. Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια έχουν γεμίσει με παραβατικές συμπεριφορές στα όρια του ποινικού, και οι πρώτες ενδείξεις είναι πλέον εμφανείς από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού»

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις και η αδιαφορία της πολιτείας

Αιχμηρή είναι η τοποθέτηση του οργανωτικού γραμματέα της ΟΛΜΕ, Δημήτρη Ακτύπη, που μιλώντας στο Dnews τονίζει ότι «Ο θάνατος της συναδέλφισσάς μας αποτελεί ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Το περιστατικό φέρνει με οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στα σχολεία: τα πολυπληθή τμήματα, την εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ελλιπή στήριξη των σχολικών μονάδων με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, τις συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, το κλίμα πειθαρχικών ποινών και τις χιλιάδες διώξεις, καθώς και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις απέναντι στους εκπαιδευτικούς.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο σχολείο αντανακλώνται τα προβλήματα που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους: οι οικονομικές δυσκολίες, τα κοινωνικά προβλήματα και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν, η εξάντληση από το άγχος των εξετάσεων και των φροντιστηρίων, ένα ολοένα πιο πιεστικό εξεταστικό σύστημα, τα απαρχαιωμένα βιβλία και αναλυτικά προγράμματα, αλλά και οι ελλείψεις στις σχολικές υποδομές Το Υπουργείο Παιδείας και η διοίκηση της εκπαίδευσης γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Αντί όμως για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, συνεχίζουν μια πολιτική που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το δημόσιο σχολείο. Η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στην αναζήτηση ευθυνών σε μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς. Αυτό συσκοτίζει το βασικό ζήτημα: τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα σχολεία και την εργασιακή, παιδαγωγική και ανθρώπινη απαξίωση των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται διαχρονικά. Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού είναι αναγκαία. Ταυτόχρονα όμως απαιτούνται άμεσα μέτρα για την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι και το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί πάνω στην εξάντληση των ανθρώπων του.»

Κοινή συνισταμένη όλη η ανάγκη για έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού ρόλου των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο. Ο εκφοβισμός των εκπαιδευτικών είναι σιωπηλή βία. Και ήρθε η ώρα να σταματήσει. Κάθε μέρα που η απαξίωση συνεχίζεται, χάνεται η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των ανθρώπων που κρατούν ζωντανό το δημόσιο σχολείο. Μόνο αν αλλάξουν οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στις τάξεις θα μπορέσει το σχολείο να επιτελέσει στον ακέραιο βαθμό το ρόλο του ως χώρος μάθησης και όχι ως αρένα εκφοβισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση στέκεται και η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΚΠΕ) που σε ανακοίνωσή της τονίζει εμφατικά ότι «Όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να βιντεοσκοπείται η να φωτογραφίζεται κρυφά ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη και να αναρτάται το υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διαπόμπευση. Ποιος δεν έχει υποστεί την ηθελημένη διατάραξη του μαθήματος και τη χρήση απειλών του τύπου «θα σε καταγγείλουν οι γονείς μου» γεγονός που δείχνει ότι ο μαθητής χρησιμοποιεί την επιθετικότητα των γονέων ως εργαλείο πίεσης ή ακόμη και τη χρήση ειρωνείας, ύβρεων ή σεξιστικών σχολίων που στοχεύουν στην ψυχολογική εξουθένωση του εκπαιδευτικού. Τελικά, αυτός ο «αντίστροφος εκφοβισμός» υπονομεύει την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και το καλό των μαθητών. Η απουσία σαφών ορίων στις παρεμβάσεις τρίτων περνά στα παιδιά ένα λανθασμένο μήνυμα σχετικά με τον σεβασμό προς τους θεσμούς, και τους κανονισμού. Η Πολιτεία πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η παιδαγωγική ελευθερία και η αξιοπρέπεια των λειτουργών της είναι αδιαπραγμάτευτες.»