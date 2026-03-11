Οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν κινητοποίηση Παρασκευή 13/3 στις 9 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Νέα στάση εργασίας έχουν προκηρύξει εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας για την Παρασκευή 13 Μαρτίου, με αφορμή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Τη στάση εργασίας κήρυξε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αριστοτέλης», προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για τις 9:00 το πρωί όπου θα συζητηθούν οι αιτήσεις ακύρωσης για τιςκαθαιρέσεις από τη ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων του Συλλόγου καθώς και των Συλλόγων «Αθηνά», «Α’ Σύλλογος Αθηνών», «Ρόζα Ιμβριώτη», προϊσταμένες που συμμετέχουν στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση αλλά και οι αιτήσεις ακύρωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που όπως καταγγέλλεται «παραμένουν όμηροι, υπό καθεστώς απειλών κι εκβιασμών με τη μη μονιμοποίηση των ετών μετά το 2020 (μια και οι νεοδιόριστοι του 2020 δικαιώθηκαν και μονιμοποιήθηκαν), τα πειθαρχικά και τις καθαιρέσεις για όσες/ους απεργούν απέχουν και δεν αξιολογούνται ούτε αξιολογούν.»

Όπως διαμηνύουν οι εκπαιδευτικοί «βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό όλων των απεργών, στο πλευρό των απεργών προϊσταμένων, στο πλευρό όλων των συναδέλφων/συναδελφισσών που διώκονται, με κάθε τρόπο, κινηματικό, συνδικαλιστικό, οικονομικό, νομικό. Απαιτούμε την ακώλυτη, άμεση μονιμοποίηση των συναδέλφων νεοδιόριστων του 2022 και όλων των ετών, που παραμένουν «δόκιμοι», μέσω του καθεστώτος εκβιασμού και ομηρίας που προσπαθεί να περάσει το Υπουργείο Παιδείας για να προωθήσει την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολείων. Απαιτούμε τη δικαίωση των συναδελφισσών μας προϊσταμένων απεργών! Το απεργιακό δικαίωμα, η απεργία αποχή και η αντίσταση των εκπαιδευτικών είναι τα όπλα μας απέναντι στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Καμία μόνη/κανένας μόνος απέναντι στον κανιβαλισμό και τις αυθαιρεσίες ΥΠΑΙΘΑ και διοίκησης Καμία καθαίρεση απεργού! Οι νεοδιόριστες/οι είναι μόνιμες/οι! Αξιολογητές, κάτω τα χέρια από το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς Η αξιολόγηση δεν θα περάσει! Τα πειθαρχικά θα πάνε στα τσακίδια της ιστορίας»

Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας στην Αττική

Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη στάση εργασίας οπότε ενδεχομένως να υπάρξει και πρόωρο σχόλασμα. Όσον αφορά το Ολοήμερο, υπάρχει το ενδεχόμενο μερικής ή πλήρους αναστολής λειτουργίας, εφόσον στη στάση εργασίας συμμετάσχει ο/η υπεύθυνος/η του προγράμματος.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών

Οι νεοδιόριστοι/ες είναι μόνιμοι/ες! Καμία καθαίρεση προϊσταμένης επειδή συμμετείχε στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση! Την Παρασκευή 13/3/2026 συζητιούνται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών οι αιτήσεις ακύρωσης των συναδέλφων/ισσών νεοδιόριστων του 2022 για τη μονιμοποίησή τους, ενέργεια που έχει αποφασιστεί και δρομολογηθεί από τον Σύλλογό μας και τον νομικό του σύμβουλο.

Την ίδια μέρα συζητούνται επίσης οι αιτήσεις ακύρωσης για τις παράνομες καθαιρέσεις από τη ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων του Συλλόγου μας, καθώς και των Συλλόγων «Αθηνά», «Α’ Σύλλογος Αθηνών», «Ρόζα Ιμβριώτη», προϊσταμένες που συμμετέχουν στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από τον χώρο του Διοικητικού Εφετείου (Λουίζης Ριανκούρ 85), στις 9.00πμ. Κηρύσσουμε 1-4 ώρες διευκολυντική στάση εργασίας στο ωράριο του καθενός για την Παρασκευή 13/3/2026 για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Με το παρόν ενημερώνεται και η Α’ ΔΙΠΕ Αθηνών.