Στον εισαγγελέα έχουν παραπεμφθεί 14 άτομα για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα λαθρεμπορίας.

Σημαντικό κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διοχέτευσε στην αγορά καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, προκαλώντας απώλεια φόρων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος, με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να αξιοποιούν πληροφορίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) και να προχωρούν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών. Μέσα από την έρευνα αποκαλύφθηκε ένα πολυεπίπεδο και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που λειτουργούσε με σκοπό τη νομιμοφανή διάθεση λαθραίων καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών αρχών, τρεις εταιρείες-βιτρίνα που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Ασπροπύργου εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά αγοράς. Τα εικονικά αυτά τιμολόγια κατέληγαν σε δύο ακόμη εταιρείες του κυκλώματος, επίσης εγκατεστημένες στον Ασπρόπυργο, οι οποίες στη συνέχεια εξέδιδαν νέα εικονικά παραστατικά πώλησης προς εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, εμφανίζοντας κανονικές συναλλαγές με φορολογικά παραστατικά, προχωρούσε στη διάθεση των καυσίμων μέσω μεταφορικής εταιρείας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη. Οι επιχειρήσεις αυτές προμηθεύονταν τα καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν ότι αποτελούσαν προϊόν λαθρεμπορίας.

Από τη δράση του κυκλώματος διακινήθηκαν καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να στερηθεί δασμούς και φόρους που υπολογίζονται σε περίπου 2,7 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, με 14 φυσικά πρόσωπα να παραπέμπονται στον εισαγγελέα ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο κύκλωμα.