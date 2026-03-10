Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση. Η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή ρυθμίζει επίσης τον τρόπο έκδοσης της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τα φορολογικά έτη από το 2025 και εφεξής.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η περίοδος υποβολής ορίζεται από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και για δηλώσεις που ενδεχομένως υποβληθούν σε χειρόγραφη μορφή σε αρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή.

Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή, φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου. Η εξουσιοδότηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων στη myAADE και αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. Παράλληλα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις σε περιπτώσεις ασθένειας, νοσηλείας ή θανάτου λογιστή-φοροτεχνικού, όπου μπορεί να δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των πελατών του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αποδεδειγμένα υπάρχει τεχνική αδυναμία υποβολής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ή συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν την ηλεκτρονική διαδικασία, οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε μέσω αποστολής αιτήματος στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της myAADE με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή σάρωσης είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή ταχυμεταφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος ή του φακέλου.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν, κατά κανόνα, κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο, ενώ ο φόρος υπολογίζεται ξεχωριστά για τον καθένα. Τα πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του άλλου, ενώ επιστροφές φόρου αποδίδονται στον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά.

Ανάλογες διατάξεις ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση και αντιμετωπίζονται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα έγγαμα ζευγάρια. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για δηλώσεις που αφορούν κατοίκους εξωτερικού, ανήλικα τέκνα, αποβιώσαντες φορολογούμενους ή περιπτώσεις πτώχευσης.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά στην εκκαθάρισή της και εκδίδει την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, με την οποία βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του φορολογούμενου. Η πράξη αναρτάται στον προσωπικό λογαριασμό του φορολογούμενου στη myAADE και ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος προς πληρωμή, η πράξη προσδιορισμού περιλαμβάνει την ταυτότητα οφειλής, η οποία χρησιμοποιείται για την καταβολή του ποσού. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πλήθος των δόσεων, το ποσό κάθε δόσης και τις ημερομηνίες πληρωμής μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Αντίστοιχα, όταν προκύπτει επιστροφή φόρου, η σχετική ειδοποίηση ενσωματώνεται στην πράξη προσδιορισμού φόρου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν, να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν ηλεκτρονικά αντίγραφα τόσο της πράξης προσδιορισμού φόρου όσο και της σύνοψης της δήλωσής τους μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στο πλαίσιο της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών από τη φορολογική διοίκηση.

