Σε απευθείας μετάδοση το ATHENS ALITHEIA Forum που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στο ξενοδοχείο Intercontinental με θέμα την «αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και του τοξικού λόγου».

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών θα υπάρξουν αρκετά τραπέζια συζητήσεων με υπουργούς της κυβέρνησης (σήμερα Παύλος Μαρινάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Άκης Σκέρτσος) δημοσιογράφους, καθηγητές Πανεπιστημίου και επιστήμονες. Το Διήμερο Forum θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος και θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ Γιάννη Πρετεντέρη και τον καθηγητή ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου Γιάννη Θεοχάρη.

«Η Τοξικότητα και ο Δημόσιος Λόγος στη Δημοκρατία» είναι το αντικείμενο της πρώτης μέρας του Forum, που ξεκίνησε με ομιλία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Στο πρόγραμμα της πρώτης μέρας του συνεδρίου την Τρίτη 10 Μαρτίου έχουμε και την παρουσία Βασίλη Σκουρή στο πάνελ «Ο δημόσιος διάλογος και τα όριά του». Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα, διευθύντρια Ειδήσεων και κεντρική παρουσιάστρια του Star Channel.

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν:

Νίκος Δεμερτζής, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ) και επιστημονικός υπεύθυνος του Check4Facts

Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος της Καθημερινή

Ηλίας Κανέλλης, δημοσιογράφος της ΤΑ ΝΕΑ

Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας και αρμόδιος για τον συντονισμό των κυβερνητικών πολιτικών

Βασίλης Σκουρής, Δημοσιογράφος DNEWS, Παραπολιτικά FM

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα όρια και τις προκλήσεις του δημόσιου λόγου στη σύγχρονη δημοκρατία, καθώς και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των θεσμών στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.