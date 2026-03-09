Ανακοινώθηκε η πρώτη παροχή τύπου Market Pass 2026. Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και τα ποσά που θα λάβουν.

Μέσω προπληρωμένης κάρτας και αναδρομικά από 01.03.2024 και για όσο διάστημα λαμβάνουν ή έχουν λάβει τις παροχές του ΕΕΕ, θα λάβουν παροχή τύπου Market Pass 2026 (voucher), οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή τα νοικοκυριά ακραίας φτώχειας για την επισιτιστική βοήθεια για τα καταστήματα λιανικής πώλησης μόνο για τρόφιμα όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ και ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή - ΠΑΔΚΣ 2021-2027».

Ωφελούμενοι της στήριξης που παρέχεται από τις δράσεις της Προτεραιότητας 6 «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ και ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή - ΠΑΔΚΣ 2021-2027» ορίζονται:

Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΕΕΕ). Η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά πεδίο προαιρετικής δήλωσης του Τελικού Αποδέκτη/Ωφελούμενου για συμμετοχή του νοικοκυριού του τελικού αποδέκτη/ωφελούμενου στις δράσεις της «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή - ΠΑΔΚΣ 2021-2027». Στο μέτρο που υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής του Ωφελούμενου, η υπαγωγή στο ΕΕΕ συνεπάγεται αυτοδίκαια και ένταξη.

Άτομα/Νοικοκυριά που βιώνουν ακραία φτώχεια και χρήζουν στήριξης με παροχή επισιτιστικής βοήθειας και ειδών αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας, όπως (ενδεικτικά) Κοινωνικής Υπηρεσίας ΟΤΑ Α' βαθμού της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης ή Κέντρου Κοινότητας ή Υγειονομικής Υπηρεσίας και με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα οριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής . Στην περίπτωση αυτή, ο Οδηγός Εφαρμογής θα ορίζει και τον τρόπο καταχώρισης των δεδομένων της ανωτέρω ομάδας στόχου στο ΟΠΣ - Π6. Στα έγγραφα αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας ανήκουν ενδεικτικά και οι βεβαιώσεις απορίας ΟΤΑ Α' βαθμού, οι κοινωνικές εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων των ΟΤΑ Α' βαθμού, στα οποία βεβαιώνεται η απορία του τελικού αποδέκτη/ωφελούμενου και η ανάγκη κάλυψης των βιοτικών του αναγκών με τρόφιμα ή/και είδη βασικής υλικής βοήθειας.

Το voucher δημιουργείται μέσω του ΟΠΣ κατά τον χρόνο υπαγωγής του Τελικού Αποδέκτη/Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για κάθε νοικοκυριό Ωφελούμενου που εισέρχεται στο σύστημα μέσω της πλατφόρμας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αφορά σε εγκεκριμένες αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Στη περίπτωση τελικών ωφελουμένων το voucher δημιουργείται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού συστήματος κατόπιν ασφαλούς αποστολής είτε της βεβαίωσης απορίας ΟΤΑ Α’ βαθμού, είτε των κοινωνικών εκθέσεων των αρμοδίων οργάνων των ΟΤΑ Α’ βαθμού και αίτησης που υπογράφεται από τον ωφελούμενο και επισυνάπτεται στο σύστημα μαζί με την βεβαίωση απορίας ή την κοινωνική έκθεση των αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Το voucher έχει μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. barcode ή αριθμό) και μπορεί να εκδίδεται είτε σε ηλεκτρονική, ψηφιακή μορφή είτε να είναι εκτυπώσιμο και εξαργυρώνεται αποκλειστικά έναντι τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας από το ωφελούμενο νοικοκυριό. Δεν είναι επιλέξιμη και δεν καλύπτεται από την αξία του voucher εξαργύρωση για την αγορά καπνικών και συναφών ειδών όπως επίσης για την αγορά αλκοολούχων και συναφών ειδών καθώς και μεταχειρισμένων ειδών βασικής υλικής βοήθειας και ειδών τυχερών παιγνίων και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα οιασδήποτε μορφής.

Το ποσό του voucher

Το ποσό του voucher μπορεί να εξαργυρωθεί οπουδήποτε και αποκλειστικά έναντι τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας από τους τελικούς αποδέκτες/ωφελουμένους εφόσον έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο αναγνώρισής τους ως ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Στο voucher ενσωματώνεται ισόποση χρηματική αξία διάρκειας εξαμήνου. Εφόσον ο ωφελούμενος παραμένει στο πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή η επικαιροποιημένη έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 8 πιστοποιεί τη κατάσταση απορίας/ευαλωτότητας του ωφελουμένου, το voucher επαναφορτίζεται με ισόποση αξία εξαμήνου. Η εξαργύρωση του voucher θα είναι δυνατή εντός έτους από τον χρόνο της εκάστοτε φόρτισής/επαναφόρτισής του, ακόμα κι αν εν τω μεταξύ έχει παύσει η ισχύς της υπαγωγής του ωφελούμενου νοικοκυριού στο Πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Πάροχοι voucher

Ως Πάροχοι των τροφίμων και της βασικής υλικής βοήθειας, ορίζονται επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, όπου θα εξαργυρώνονται έναντι τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας οι αξίες που ενσωματώνονται στα κουπόνια ή δελτία, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή (vouchers).

Oι Πάροχοι εγγράφονται σε Μητρώο Παρόχων που θα τηρεί ο Δικαιούχος. Το Μητρώο θα είναι ανοιχτό, ώστε να δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένταξη, οποτεδήποτε, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας λιανικής πώλησης τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας το επιθυμεί.

Για την ένταξη στο Μητρώο εκδίδεται από τον Δικαιούχο Πρόσκληση Ένταξης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και υποχρεώσεις που θα ορίζονται στην Πρόσκληση αυτή, όπως ενδεικτικά η νόμιμη λειτουργία του κατά τον χρόνο και καθόλη τη διάρκεια παραμονής του στο μητρώο, ο υποχρεωτικά ελάχιστος χρόνος παραμονής στο μητρώο, η υποχρέωση εξυπηρέτησης των τελικών αποδεκτών/ωφελουμένων με την επίδειξη των κουπονιών ή δελτίων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.