Live οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη από την Πάφο.

Δείτε ζωντανά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Γαλλίας μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησής τους στην Κύπρο.

Η τριμερής συνάντηση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 13:30, ενώ στην Πάφο είχαν φθάσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 14:15 και στη συνέχεια οι 3 ηγέτες επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

{https://www.youtube.com/live/Vz1O_EXCTvI}

Μετά το πέρας των δηλώσεων ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.