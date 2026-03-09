Δείτε ζωντανά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Γαλλίας μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησής τους στην Κύπρο.
Η τριμερής συνάντηση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 13:30, ενώ στην Πάφο είχαν φθάσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 14:15 και στη συνέχεια οι 3 ηγέτες επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
{https://www.youtube.com/live/Vz1O_EXCTvI}
Μετά το πέρας των δηλώσεων ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.