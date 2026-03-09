Μητσοτάκης και Μακρόν μαζί με Χριστοδουλίδη έστειλαν από την Κύπρο μήνυμα συνεργασίας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με σαφείς αναφορές στην ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας της Κύπρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλαν ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τη Κύπρο κατά τις κοινές δηλώσεις τους με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την τριμερή συνάντηση στην Πάφο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», ενώ ο κ. Μακρόν υπογράμμισε ότι «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής τριμερούς συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και, ειδικά για τον Λίβανο, επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση της χώρας, τονίζοντας την αποφυγή ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας στρατιωτικής επιχείρησης στο έδαφός του. Επιπλέον, εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και υπογραμμίστηκε η σημασία αποφυγής αστάθειας στην παγκόσμια οικονομία λόγω των επιπτώσεων του πολέμου. Να σημειωθεί ότι από ελληνικής πλευράς ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgybqa9fpnft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μητσοτάκης: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε πως πρόκειται για «ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης», τονίζοντας τον αδιάρρηκτο δεσμό Αθήνας – Λευκωσίας και τη στήριξη της Ελλάδας και της Ευρώπης με έργα και όχι μόνο με λόγια. Υπενθύμισε επίσης ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτέλεσε άμεση εθνική προτεραιότητα, με την παρουσία ελληνικών φρεγατών και μαχητικών F-16, και διευκρίνισε ότι η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι αμυντική και δεν συνιστά εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

«Από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο που μας συνδέουν οι πιο ισχυροί εθνικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για όλη την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρών της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα». Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως προσφυγικές ροές και ενεργειακή αστάθεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και στήριξης της κυβέρνησής του, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει υπεύθυνη δύναμη στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgybibkbfpdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία των ηγετών Αθήνας και Παρισιού κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας για την Κύπρο και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της Μεγαλονήσου είναι συλλογική ευθύνη και ευρωπαϊκή υπόθεση. Ευχαρίστησε για την αποστολή φρεγάτας και αντιαεροπορικού συστήματος, σημειώνοντας την έμπρακτη στήριξη Παρισιού και Αθήνας. «Η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη και ασφάλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την στήριξη τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για των δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα. Ο Κύπριος πρόεδρος επέμεινε δε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή υπενθυμίζουν πως ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, είτε μέσω της ενεργειακής ασφάλειας είτε μέσω των μεταναστευτικών ροών είτε μέσω της συνολικής γεωπολιτικής σταθερότητας. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εμπλακεί πιο ενεργά στην περιοχή. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Λευκωσία δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος, εδώ και 52 χρόνια. Είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι’ αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» επεσήμανε Νίκος Χριστοδουλίδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy90p4p6x4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο κ. Μακρόν δήλωσε ότι η στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο, με το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ και το αντιαεροπορικό σύστημα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού και στην προστασία της ναυσιπλοΐας, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να αποτραπούν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην περιοχή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία και είπε ότι «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε». Σημείωσε δε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Η επίθεση με drones μας οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και την φρεγάτα» είπε και χαιρέτισε τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει. Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy9l5lskecx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνολικά, η τριμερής συνάντηση κατέδειξε την αλληλεγγύη Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, την έμπρακτη στήριξη των ευρωπαϊκών συμμάχων και την αποφασιστικότητα για διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgybki123kx5?integrationId=40599y14juihe6ly}