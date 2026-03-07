Όσα γράφει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Γενί Ντουζέν». Τι υποστηρίζει πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή στα Κατεχόμενα, τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία «θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου», σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση κατά των Βρετανικών Βάσεων η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα Κατεχόμενα, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν υπήρξε «επίσημη ανακοίνωση» από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή των πολεμικών αεροσκαφών στα Κατεχόμενα γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Βέβαια, πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας λέει ότι η Άγκυρα εξετάζει να στείλει τα αεροσκάφη.

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, δήλωσε σήμερα μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Πηγή philenews.com