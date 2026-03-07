Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει: «Η ποινική δίωξη του αρχαιολόγου Σταύρου Μπάζα στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί πρωτοφανή επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα. Η μετατροπή μιας συνδικαλιστικής ανακοίνωσης σε αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας συνιστά ωμό εκφοβισμό όσων εναντιώνονται στην κρατική πολιτική.

Το πραγματικό ''έγκλημα'' του εργαζόμενου ήταν ότι ανέδειξε την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ και η συμμετοχή της χώρας μας στις πολεμικές συγκρούσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, μας καθιστούν μέρος του προβλήματος, εκθέτοντας τον λαό σε μεγάλους κινδύνους. Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει ''σιγή ιχθύος'', ποινικοποιώντας την κριτική απέναντι στον μιλιταρισμό και την εργαλειοποίηση του πολιτισμού.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί την άμεση παύση κάθε δίωξης. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον Σταύρο Μπάζα και παλεύουμε για την πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο. Ο πολιτισμός είναι χώρος ειρήνης, όχι σκηνικό για νατοϊκή προπαγάνδα».