Το Ιράν δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι γειτονικές χώρες στον Κόλπο δεν θα δεχθούν πλέον επίθεση από το Ιράν, εκτός κι αν εξαπολυθούν πλήγματα από τις χώρες αυτές.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε (χθες) ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», είπε ο Πεζεσκιάν, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

Αρκετές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν στοχοθετηθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

{https://www.youtube.com/watch?v=RmlZSBr0WdE}

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Το Ιράν δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε επίσης, σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε «άνευ όρων παράδοση» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Οι εχθροί (Ισραήλ και ΗΠΑ) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», είπε ο Ιρανός πρόεδρος, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.