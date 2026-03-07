Τη δευτερη θέση κατέκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής των κρίκων στο Αζερμπαϊτζάν.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξήχθη σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με βαθμό δυσκολίας 5,6, είχε βαθμολογία σήμερα 8700 βαθμούς με το σύνολό του να φτάνει στο 14.300.

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ίλια Ζάικα ο οποίος συγκέντρωσε στον σημερινό τελικό 8800 με βαθμό δυσκολίας 5,7 φτάνοντας στους 14.600 βαθμούς στο σύνολο.

Αμέσως μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του, η σύζυγός του, Βασιλική Μιλούση, ανέβασε και ένα ποστ στο Ιnstagram συγχαίροντας τον.