«Είμαι συμφιλιωμένος με την πέμπτη θέση, όπως και με την πρώτη», υπογραμμίζει ο Πετρούνιας.

«Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά την πέμπτη θέση που πήρε στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, στην Τζακάρτα.

«Έχω βγει πολλές φορές πέμπτος, είμαι συμφιλιωμένος μ’ αυτή τη θέση, όπως και με την πρώτη. Για πολλά χρόνια έβγαινα πέμπτος αλλά και πρώτος, αν μ’ έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε», γράφει σε ανάρτηση ο Ολυμπιονίκης.

Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο, συμπληρώνει και γράφει τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον.

«Σημασία για μένα έχει ότι, ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημά μου, εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις. Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια, με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω», υπογραμμίζει.

«Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε - να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα», συμπληρώνει.

Στην ανάρτηση ο Λευτέρης Πετρούνιας λέει και ένα «ευχαριστώ» για την υποδοχή που τον περίμενε επιστρέφοντας στην Αθήνα. Μέλη του συλλόγου που έχει δημιουργήσει μαζί με τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση και τον επίσης πρωταθλητή της γυμναστικής Γιώργο Χατζηευσταθίου βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν με χαμόγελο την ελληνική αποστολή.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια

«Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα!

Έχω βγει πολλές φορές 5ος είμαι συμφιλιωμένος μ’ αυτή τη θέση όπως και με την 1η. Για πολλά χρόνια έβγαινα 5ος αλλά και 1ος, αν μ’ έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε.

Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο. Σημασία για μένα έχει ότι ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημα μου εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις.

Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια, με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω.

Επίσης, σημασία για μένα έχει ότι όλοι οι αθλούμενοι μικροί και μεγάλοι που θα συναντήσω από σήμερα στα γυμναστήρια μου ξέρουν ότι τα έδωσα όλα και ότι είμαι εδώ χαμογελαστός υγιείς για το άθλημα που αγαπώ και για τον αθλητισμό συνολικά.

Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε - να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα.

Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο για εμάς, δεν είναι τίποτα δεδομένο.

Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ».

