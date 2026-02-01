Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού.

Εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Η διαδικασία αφορά χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, καθώς το επίδομα παιδιού αποτελεί μία από τις βασικές παροχές κοινωνικής στήριξης για νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, μόλις ανοίξει θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 13 Μαρτίου 2026, δίνοντας στους δικαιούχους το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την υποβολή ή την επικαιροποίηση της αίτησής τους. Η πρώτη πληρωμή για το έτος 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 2026 και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Τα ποσά του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Συγκεκριμένα, για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ ανά μήνα, ενώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο το επίδομα αυξάνεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ ανά μήνα. Η καταβολή πραγματοποιείται σε έξι διμηνιαίες δόσεις, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε έτος από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή από τη σύζυγό του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται στοιχεία από τον ΑΜΚΑ και από την ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

Κατά το στάδιο της υποβολής, εμφανίζονται αυτόματα τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση, ενώ ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο ΙΒΑΝ στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα.

Ιδιαίτερη προσοχή στη φορολογική δήλωση

Σημαντικό ρόλο στη σωστή εκκαθάριση του επιδόματος παίζει η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2025). Όπως επισημαίνεται από τον ΟΠΕΚΑ, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν ήδη καταθέσει Ε1. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης αποτρέπει επίσης τον κίνδυνο καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Δικαιολογητικά και οριστική υποβολή

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως για φοιτητές ή τέκνα με ειδικό καθεστώς, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά, ωστόσο θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή. Μη οριστικοποιημένες αιτήσεις δεν εκκαθαρίζονται και δεν οδηγούν σε πληρωμή.

Τέλος, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης σε περίπτωση λάθους και υποβολής νέας, με την επισήμανση ότι ποσά που έχουν καταβληθεί βάσει ακυρωθείσας αίτησης θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται.

Το επίδομα παιδιού παραμένει ένα κρίσιμο εργαλείο ενίσχυσης των οικογενειών και η σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή του.