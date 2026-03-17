Ενισχύθηκε η συνεργασία της Ρωσίας με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Η Ρωσία διευρύνει την παροχή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν, δίνοντας δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία drones, βοηθώντας την Τεχεράνη να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Η τεχνολογία που παρέχεται περιλαμβάνει εξαρτήματα τροποποιημένων drones Shahed, για τη βελτίωση της επικοινωνίας, της πλοήγησης και της στόχευσης, αναφέρουν οι πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας. Επίσης, η Ρωσία αξιοποιεί την εμπειρία της από τη χρήση drones στην Ουκρανία, προσφέροντας τακτικές οδηγίες σχετικά με το πόσα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, από τι υψόμετρο πρέπει να επιτίθενται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανάμεσά τους Ευρωπαίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών.

Ήδη, αρκετά ΜΜΕ- ανάμεσά τους η WSJ- είχαν γράψει πως η Ρωσία δίνει στο Ιράν τοποθεσίες των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, όπως και των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Τώρα, η εφημερίδα αναφέρει πως η συνεργασία εμβάθυνε τις πρώτες ημέρες του πολέμου και πρόσφατα η Ρωσία παρείχε απευθείας στο Ιράν δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο και έναν διπλωμάτη από τη Μέση Ανατολή.

Η βοήθεια είναι παρόμοια με τις πληροφορίες που έχουν παράσχει οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία, λένε αναλυτές. Στον Κόλπο, η βοήθεια της Μόσχας εκτιμάται ότι βοήθησε το Ιράν στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συστημάτων ραντάρ στην περιοχή, ανέφεραν οι πηγές. Μεταξύ άλλων, επρόκειτο για επιθέσεις σε στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Τα δεδομένα που παρέχει η Ρωσία προέρχονται δορυφόρους που παρέχουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο ένας αξιωματούχος.

«Εάν υπάρχουν λεπτομέρειες στις φωτογραφίες που παρέχουν οι Ρώσοι, όπως για συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών, τοποθεσίες πυρομαχικών, μέσα αεράμυνας και κινήσεις του ναυτικού, που έχουν αξία πληροφοριών για τους Ιρανούς, αυτό θα τους βοηθούσε πραγματικά», δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον, ερευνητής στο King’s College London και πρώην αναλυτής της CIA που ειδικευόταν στον ιρανικό στρατό.

Σε αυτό τον πόλεμο, το Ιράν έχει μεγαλύτερη επιτυχία στην στόχευση στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου, σε σύγκριση με τη σύγκρουση των 12 ημερών, τον περασμένο Ιούνιο. Τα πλήγματα- με drones να «φορτώνουν» τα ραντάρ πριν από μία πυραυλική επίθεση- μοιάζουν πολύ με τις τακτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρουν αναλυτές.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχει δηλώσει πως η Ρωσία αρνήθηκε ότι δίνει πληροφορίες στο Ιράν για να βοηθήσει τις επιθέσεις του. Όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη πως η Μόσχα μπορεί να βοηθάει «λίγο» την Τεχεράνη.

Η βοήθεια που μπορεί να δώσει η Ρωσία στο Ιράν έχει περιοριστεί, όχι μόνο επειδή συνεχίζεται ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας, αλλά και λόγω της απροθυμίας του Κρεμλίνου να εξοργίσει τον Τραμπ. Παρότι η Μόσχα θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα, για να αυξήσει τη βοήθεια, αυτή που παρέχει παίζει σημαντικό, αν και περιορισμένο ρόλο στην πολεμική προσπάθεια του Ιράν, ανέφερε ο Λάμσον.

«Οι κατηγορίες της βοήθειας- συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δεδομένων και των συμβουλών για τις τακτικές των drones- που παρέχει η Ρωσία είναι περιορισμένες, αλλά παραμένουν πολύτιμες για τον πόλεμο και την ικανότητα του Ιράν να χτυπήσει συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις», συμπλήρωσε.

