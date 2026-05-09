Η δήλωση του Τραμπ για την επιστολή που αναμένει από το Ιράν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ότι αναμένει να λάβει την απάντηση του Ιράν σχετικά για τον τερματισμό του πολέμου. Αρνήθηκε, ωστόσο, να πει αν πιστεύει ότι η Τεχεράνη καθυστερεί σκόπιμα τη διαδικασία.

Ερωτηθείς από την δημοσιογράφο Κρίστεν Χολμς αν έλαβε απάντηση από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ «υποτίθεται ότι θα λάβουν μια επιστολή απόψε».

Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι οι Ιρανοί προχωρούσαν με αργούς ρυθμούς στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν γνώριζε. «Θα το μάθουμε σύντομα», είπε.

Τα σχόλια του προέδρου ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απάντηση από το Ιράν την Παρασκευή σχετικά με μια πρόταση που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου.

Ο απεσταλμένος του Ιράν καλεί τον ΟΗΕ να «καταδικάσει απερίφραστα» τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά πετρελαιοφόρα

Οι «παράνομες» ενέργειες των ΗΠΑ «συνιστούν μια σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση που αποσταθεροποιεί περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη περιοχή και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, σε επιστολές του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Ιραβάνι προειδοποίησε ότι οι συνέπειες των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ «θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές» και να επεκταθούν πολύ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ «θα φέρουν την πλήρη ευθύνη», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να πείσουν το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ο Ιραβάνι κάλεσε επίσης τον Γενικό Γραμματέα και το Συμβούλιο να παροτρύνουν τις ΗΠΑ «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και να απόσχουν από περαιτέρω προκλητικές ενέργειες».