«Άξιζε να κερδίσει. Κάναμε ένα κρίσιμο λάθος».

Ο Παναθηναϊκός, έχασε ξανά με τον ίδιο τρόπο από την Βαλένθια και ο Αταμάν αναγνώρισε ότι οι Ισπανοί έπαιξαν καλύτερα. Όπως είπε: «Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα από εμάς. Άξιζε να κερδίσει. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι αλλά κάναμε ένα κρίσιμο λάθος. Η Βαλένθια άξιζε τη νίκη, συγχαρητήρια!».

Από την πλευρά του ο Μαρτίνεθ είπε ότι είχαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. «Κερδίσαμε την ευκαιρία για άλλο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός μάς κέρδισε δύο φορές σε 48 ώρες. Έχουν ποιότητα και εμπειρία, έχουμε και εμείς την ευκαιρία. Και το 5ο παιχνίδι θα είναι κλειστό σαν τα προηγούμενα. Έδωσα τα εύσημα στους παίκτες για τον χαρακτήρα τους. Έπαιξε απίθανη και σκληρή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος και είχαμε προβλήματα στα ριμπάουντ αλλά και στην κυκλοφορία της μπάλας».