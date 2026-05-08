Παναθηναϊκός - Βαλένθια, πράξη τέταρτη.

Κάτι λιγότερο από 2 ώρες έχουν απομείνει για το τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εναντίον της Βαλένθια για τα play-off της Euroleague.

Μετά τη νίκη της Βαλένθια στο T-Center την Τετάρτη (06/05) με σκορ 91-87 η σειρά βρίσκεται στο 2-1, με τους «πράσινους» να ψάχνουν την τρίτη νίκη ώστε να πάρουν το εισιτήριο στο Final Four. Σε περίπτωση νίκης των Ισπανών η σειρά οδηγείται σε πέμπτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Βαλένθια.

Το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

