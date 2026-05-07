Σαββατοκύριακο με τα ματς Cavaliers-Pistons και 76ers-Knicks για τα NBA Playoffs.

Η «κούρσα» για την κορυφή της Stoiximan Super League συνεχίζεται την εβδομάδα 8-14/5, με τρία καθοριστικά ντέρμπι στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 10/5 θα διεξαχθούν τα ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (19:30, COSMOTE SPORT 2HD) και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (19:30, COSMOTE SPORT 3HD) για την 4η αγωνιστική των Playoffs 1-4, ενώ η εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό» (19:30, COSMOTE SPORT 1HD) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από τους δύο αγώνες. Την Τετάρτη 13/5 θα ακολουθήσει το «ντέρμπι αιωνίων» Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (19:30, COSMOTE SPORT 1HD) για την 5η αγωνιστική. Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την Stoiximan Super League περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς ΑΕΛ Novibet-Αστέρας Aktor (9/5, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), Βόλος ΝΠΣ-Λεβαδειακός (10/5, 17:00, COSMOTE SPORT 4HD), Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet (12/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD), Κηφισιά-Ατρόμητος (12/5, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Βόλος ΝΠΣ-Άρης (13/5, 17:00, COSMOTE SPORT 2HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Από το ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Λέτσε-Γιουβέντους (9/5, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD), Μίλαν-Αταλάντα (10/5, 21:45, COSMOTE SPORT 9HD & START) και Νάπολι-Μπολόνια (11/5, 21:45, COSMOTE SPORT 1HD) για τη Serie A, καθώς και το ντέρμπι «Old Firm» ανάμεσα σε Σέλτικ και Ρέιντζερς (10/5, 14:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την William Hill Scottish Premiership.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τα NBA Playoffs η COSMOTE TV θα μεταδώσει, μεταξύ άλλων, τα ματς Cavaliers-Pistons (9/5, 22:00, COSMOTE SPORT 8HD), Lakers-Thunder (10/5, 03:30, COSMOTE SPORT 4HD), 76ers-Knicks (10/5, 22:30, COSMOTE SPORT 4HD), Timberwolves-Spurs (11/5, 02:30, COSMOTE SPORT 4HD) και Cavaliers-Pistons (12/5, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD).

Το τριήμερο 8-10/5, οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Γαλλίας και το WRC Πορτογαλίας.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (13/5, 19:30), Πανσερραϊκός-Κηφισιά (9/5, 16:00), Ατρόμητος-Παναιτωλικός (9/5, 19:30), Άρης-ΟΦΗ (10/5, 17:00), Asteras Aktor-Πανσερραϊκός (12/5, 19:00) και Λεβαδειακός-ΟΦΗ (13/5, 17:00) για την Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Λίβερπουλ-Τσέλσι (9/5, 14:30), Μάντσεστερ Σiτι-Μπρέντφορντ (9/5, 19:30), Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (10/5, 18:30), Τότεναμ-Λιντς (11/5, 22:00), Μάντσεστερ Σιτι-Κρίσταλ Πάλας (13/5, 22:00), Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (10/5, 22:00), καθώς και ο τελικός του Coppa Italia, Λάτσιο-Ίντερ (13/5, 22:00).