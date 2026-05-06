Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του και η σειρά οδηγείται στο Game 4.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε την ανατροπή αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την πολυπόθητη νίκη απέναντι στη Βαλένθια, η οποία επικράτησε με σκορ 91-87 στο Game 3 για τα play-off της Euroleague.

Η Βαλένθια μπήκε «κεφάτη» στην αναμέτρηση και εκμεταλλευόμενη τα κενά στην άμυνα του Παναθηναϊκού χτύπησε στο ανοικτό γήπεδο και με πρωταγωνιστή τον Κάμερον Τέιλορ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 18-24. Η ισπανική ομάδα είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας ακόμη και στο +19 (43-62), ενώ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 39-52 με υψηλά ποσοστά ευστοχίας (15/23 δίποντα, 6/15 τρίποντα) και σαφή υπεροχή στη δημιουργία (16 ασίστ έναντι 4 λαθών).

{https://x.com/EuroLeague/status/2052110875012534601}

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν βελτιώθηκε για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, με τη διαφορά να εκτοξεύεται νωρίς στην τρίτη περίοδο. Ωστόσο, μια ένταση στο παρκέ, με τον Άταμαν και τον προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, άλλαξε προσωρινά τη δυναμική, δίνοντας ώθηση στους γηπεδούχους που μείωσαν σε 66-75 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, η Βαλένθια ξέφυγε ξανά με +16 (68-84), όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πλησίασε στους 5 πόντους (85-90), φτάνοντας ακόμη και στο 87-90 στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, μετά από 2/3 βολές του Χέιζ-Ντέιβις. Παρά τις ευκαιρίες για ισοφάριση με περιφερειακά σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, με τη σειρά να οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/EuroLeague/status/2052102250659459572}

Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή, 08/05, με τον Παναθηναϊκό να θέλει τη νίκη πάση θυσία.