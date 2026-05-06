Φωτογραφίες του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις κερκίδες του T-Center.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αλλά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ είναι… παντού στο T-Center.

Απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 3 της σειράς των play off της Euroleague, με στόχο να κάνουν το 3-0 που θα τους στείλει στο Final 4 της Αθήνας.

Η Euroleague έχει τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο- και πρόστιμο 10.000 ευρώ- για τις διαμαρτυρίες του στο Game 2, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά το αποψινό ματς.

Όμως, οι «πράσινοι» θα παίξουν… υπό το βλέμμα του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γέμισε με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλο τις θέσεις σε μεγάλο κομμάτι της κερκίδας του T-Center.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ