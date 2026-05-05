Όσα είπε ο Τάσος Ιορδανίδης στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Τάσος Ιορδανίδης, όπου μεταξύ άλλων απάντησε στα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στο βίντεο ευχών του Akyla.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός, αποκάλυψε πως έχει γυριστεί και ένα δεύτερο βίντεο που σύντομα θα έρθει στη δημοσιότητα: «Όσον αφορά στο βίντεο, θέλω να σας πω ότι το γυρίσαμε και θα βγει οσονούπω. Είναι ένα βίντεο με ευχές προς τον Akyla για να μας φέρει την πολυπόθητη πρωτιά».

Σε δεύτερο χρόνο, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη και προσωπική εξομολόγηση, καθώς αποκάλυψε ότι τους τελευταίους μήνες η οικογένειά του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, αν και δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, έστειλε τις πιο θερμές ευχές του: «Τους τελευταίους 3,5 μήνες περάσαμε πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα οικογενειακώς, λόγω ενός προβλήματος υγείας. Πάνω από όλα υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά και να μπορούμε να δουλεύουμε και να δουλεύουμε καλά. Όλα τα άλλα έρχονται».

