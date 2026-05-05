Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.

Νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός «ευλόγου χρονικού διαστήματος» θα αποκτήσει η Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν δεν επιβίωσε της πρότασης δυσπιστίας στο κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της χώρας Νικούσορ Ντανείπε ότι θα ξεκινήσει αρχικά ανεπίσημες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία για τη συγκρότηση συνασπισμού, που θα διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Επισήμανε ακόμα πως τα τέσσερα κόμματα που συναποτελούσαν την κυβέρνηση του Μπολοζάν είχαν δεσμευτεί να μειώσουν το έλλειμμα και να εξασφαλίσουν έτσι ευρωπαϊκούς πόρους για τη χώρα.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, οι Ρουμάνοι βουλευτές ανέτρεψαν τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση υπερψηφίζοντας την πρόταση δυσπιστίας και θέτοντας σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματός της. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η πρόταση δυσπιστίας συγκέντρωσε 281 ψήφους ενώ χρειαζόταν 233 για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο των 464 εδρών.

Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου όταν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, ζήτησαν την παραίτησή του. Στη συνέχεια αποχώρησαν από τον τετρακομματικό, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Αν και το σενάριο για πρόωρες εκλογές φαίνεται απίθανο, οι χρηματοοικονομικές αγορές ανησυχούν ότι η αναταραχή μπορεί να σημαίνει ότι το Βουκουρέστι δεν θα είναι συνεπές στη δέσμευσή του να περιορίσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα, το μεγαλύτερο στην ΕΕ. Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων ύστερα από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων που οδήγησαν σε πόλωση. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούν έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις ωστόσο, ο Μπολοζάν ο οποίος προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), είναι ο πλέον δημοφιλής πολιτικός στον κυβερνητικό συνασπισμό. «Μπορεί κάποιος να πει πώς η Ρουμανία θα λειτουργεί από αύριο, έχετε σχέδιο;», δήλωσε ο Μπολοζάν σε βουλευτές πριν από την ψηφοφορία. Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.

Σύμφωνα με αναλυτές η πιθανότητα εκλογών τώρα είναι μικρή καθώς η ακροδεξιά αντιπολίτευση της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) προηγείται στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. Ο κεντρώος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν αναμένεται να καλέσει τα κόμματα για διαβουλεύσεις και να προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τον τετρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό με άλλο μέλος των Φιλελευθέρων ή ίσως έναν τεχνοκράτη στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι μπορεί να συμμετάσχουν και πάλι σε έναν φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό υπό διαφορετικό πρωθυπουργό. Το κόμμα του Μπολοζάν αποκλείει έως τώρα τη συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες, ωστόσο, αλλά κάποια υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος πιέζουν για συμφιλίωση. Ο Μπολοζάν θα παραμείνει ως προσωρινός πρωθυπουργός με περιορισμένες εξουσίες έως ότου το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό νέας κυβέρνησης.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ