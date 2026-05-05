Ενθαρρυντικά νέα για την εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ ξεπερνάει τον τραυματισμό του.

Ανακούφιση επικρατεί στην εθνική Ισπανίας, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ αρχίζει να ξεπερνάει σταδιακά τον μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε στον αγώνα με την Θέλτα (22/04) και όπως φαίνεται θα παίξει κανονικά στο φετινό Μουντιάλ.

Ο Γιαμάλ έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Άμεσα ξεκίνησε πρόγραμμα αποθεραπείας και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ντε Λα Φουεντε.

Οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ της Μπαρτσελόνα είχαν δείξει ότι ο Γιαμάλ θα προλάβει κατά πάσα πιθανότητα το Μουντιάλ, ωστόσο η αποκατάσταση του προχωράει ταχύτητα, μη αφήνωντας περιθώρια για την αμφισβήτηση της συμμετοχής του.