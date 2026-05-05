Τι συζητείται στο παρασκήνιο- Ποια πρώτα ονόματα ακούγονται.

Η στήλη σας ενημέρωσε τη Δευτέρα (ΕΔΩ) για τις εισηγήσεις κορυφαίων στελεχών της ΝΔ προς τον πρωθυπουργό να βγάλει εντελώς από την ατζέντα το θέμα των δεύτερων εκλογών ώστε να μπει πιο ισχυρό δίλημμα για τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους από την πρώτη Κυριακή.

Σε κάθε περίπτωση το αν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος στην πρώτη κάλπη και από τη διαφορά που θα υπάρξει από το δεύτερο κόμμα εφόσον φυσικά η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα κάτι που δείχνουν οι -τωρινές- μετρήσεις ότι θα συμβεί. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό κοντά στις ευρωεκλογές τότε είναι πολύ δύσκολο ο Κ. Μητσοτάκης να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές, καθώς το πιθανότερο είναι το αποτέλεσμα να είναι δυσμενέστερο για το νυν κυβερνών κόμμα. Αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγαλύτερο από το 30% τότε το πιθανότερο σενάριο είναι ο Κ. Μητσοτάκης να προσφύγει ξανά στις κάλπες ώστε να μεγαλώσει το ποσοστό του κόμματός του.

Σε περίπτωση πάντως που το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στα επίπεδα των ευρωεκλογών, κάτω δηλαδή από το 30%, είναι φανερό πως θα επιδιωχτεί κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε με κόμμα της ακροδεξιάς. Προφανώς με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργό που όμως θα προέρχεται από το πρώτο κόμμα.

Τη στιγμή αυτή μάλιστα στο παρασκήνιο «ζυμώνονται» τα πρώτα ονόματα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη πως η χώρα από την 1η Ιουλίου και για ένα εξάμηνο θα ασκήσει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για παράδειγμα συζητείται το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου που κατά κοινή ομολογία υπήρξε ένας πολύ επιτυχημένος Επίτροπος της ΕΕ σε δύσκολη μάλιστα περίοδο για το χαρτοφυλάκιό του που ήταν η μετανάστευση. Όπως το όνομα του πρώην Επιτρόπου και νυν υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Επίσης του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελου Μεϊμαράκη με απήχηση και σε ευρωπαϊκούς κύκλους και που είναι κοινά αποδεκτό πρόσωπο.

Στο τραπέζι βρίσκεται πάντα και το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα έστω και αν θα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση να αφήσει τη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Επί του παρασκηνίου αυτού τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν.