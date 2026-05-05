Πώς να τετραγωνίσει κανείς τον κύκλο;

Να «στρογγυλέψει» τα προ επτά ετών λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το βιβλίο των Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, με το αποτέλεσμα να καταλήγει σε ένα επί της ουσίας «άδειασμα» του Πρωθυπουργού.

Με αφορμή την επιστολή Τσίπρα στον ΣΚΑΙ και την άρνηση του να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς διέψευσε πως ο κ. Ο Μητσοτάκης είχε επικαλεστεί το εν λόγω βιβλίο για να διατυπώσει το επιχείρημα πως ο κ. Τσίπρας… αντάλλαξε τη μη περικοπή των συντάξεων με την επίλυση του Μακεδονικού.

«Ο Πρωθυπουργός νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτός αν ήταν όταν ακόμα ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος και το ξαναλέω» σημειώνει χαρακτηριστικά στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Τα γεγονότα ωστόσο είναι πεισματάρικα: Στις 5 Ιουλίου 2019, δύο ημέρες δηλαδή πριν τις εκλογές, ο κ. Ο Μητσοτάκης στην τελευταία της προεκλογική συνέντευξη μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη σημειώνει χωρίς περιστροφές: «Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κα Βαρβιτσιώτη και η Κα Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, «η Τελευταία Μπλόφα», όπου αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν διαψεύστηκε από κανέναν. Ότι ο κ. Γιούνκερ τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο είπε στον κ. Τσίπρα «θα σε βοηθήσουμε τώρα, αλλά θα μας βοηθήσεις και εσύ όταν έρθεις η ώρα να λύσεις στο Σκοπιανό». Αυτό είναι μία κουβέντα την οποία είπε ο κ. Γιούνκερ, καταγράφεται σε ένα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο πολύ σοβαρές δημοσιογράφους και δεν διαψεύστηκε ποτέ και από κανέναν και ήταν η καλύτερη απόδειξη αυτού που λέει, ότι δηλαδή το Σκοπιανό δεν λύθηκε επειδή ο κ. Ο Τσίπρας είχε κάποια πρεμούρα να το λύσει, αλλά στα πλαίσια μίας γενικότερης συμφωνίας που έκανε με τους εταίρους μας».

Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, πώς να τετραγωνίσεις αυτόν τον κύκλο…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.