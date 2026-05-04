Η τεχνητή νοημοσύνη και η πρόταση Μητσοτάκη για καταπίστευμα του Κολλεγίου Αθηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις τέσσερις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το Κολλέγιο Αθηνών και αναφέρθηκε σε καταπίστευμα που θα καλύπτει τα δίδακτρα όποιου μαθητή θα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο σχολείο μέσω εξετάσεων.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ομιλία που είχε κάνει στις 29 Μαΐου 1929 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας τη λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

«Θα ήθελα πραγματικά να ξεχωρίσω μια φράση η οποία είναι η ακόλουθη: “Γνωρίζετε ότι στα ιδιωτικά ιδίως εκπαιδευτήρια, γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιηθούν καινοτομίες”. Και το ερώτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απευθύνουμε όλοι όσοι αγαπάμε το σχολείο. στους εαυτούς μας, είναι αν το Κολλέγιο σήμερα παραμένει πρωτοπόρο, τολμηρό και καινοτόμο. Και τι πρέπει να κάνει για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου η οποία διατυπώθηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια», επεσήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τέσσερις σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το Κολλέγιο Αθηνών. «Πρώτη, δεν είναι άλλη από την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Δεν νοείται το Κολλέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης», είπε και σημείωσε ότι δημόσια σχολεία βρίσκονται σε σύμπραξη με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, «έτσι ώστε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιούμε τα εργαλεία αυτά, για παράδειγμα να απλοποιούμε το έργο των καθηγητών, έτσι ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην τάξη ή για να ενισχύουμε τους μαθητές με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η εργασία και η δουλειά τους δεν θα γίνεται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης».

Η δεύτερη πρόκληση, συνέχισε ο πρωθυπουργός, «αφορά τη σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και το κατά πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε άξια παιδιά ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Πόσα παιδιά τελικά μπαίνουν στο Κολλέγιο μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλων τρόπων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, ας μην κοροϊδευόμαστε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη πως τις τελευταίες δεκαετίες το Κολλέγιο «σε έναν βαθμό έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οποία είχε σίγουρα την δικιά μας εποχή και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την ξαναβρεί».

Η τρίτη πρόκληση, που συνδέεται σε έναν βαθμό με τη δεύτερη, όπως είπε, αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του κολεγίου. «Οραματίζομαι, αγαπητοί πρόεδροι, ένα Κολλέγιο το οποίο θα έχει ένα καταπίστευμα τόσο ισχυρό, το οποίο θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά στο σχολείο μέσα από εξετάσεις και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα, αυτά να καλύπτονται από το καταπίστευμα».

Η τέταρτη προτεραιότητα «συνδέεται με τις προτεραιότητες των ίδιων των μαθητών μας. Πώς το σχολείο θα γίνει πραγματικά συμπεριληπτικό, που θα αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, θα σέβεται και θα αναγνωρίσει τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας, που βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και έφηβοι, και πώς αυτό θα γίνει πραγματικά μια προτεραιότητα, έτσι ώστε τα παιδιά εδώ στο σχολείο πρώτα και πάνω απ' όλα να είναι ευτυχισμένα, να περνάνε καλά. Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας και σε έναν βαθμό αυτό το οφείλουμε και στο Κολλέγιο. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν και κάποιοι που αποφοίτησαν από το Κολλέγιο με δυσάρεστες, δύσκολες εμπειρίες, οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που την εποχή μας μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούνε πια να είναι αποδεκτές. Άρα η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες», πρόσθεσε.