Ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε τη Δευτέρα διήμερη εκεχειρία στη σύγκρουση με την Ουκρανία, για να σηματοδοτήσει την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' ΠΠ, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τα τέλη της 9ης Μαΐου. Αιτιολογία για την κατάπαυση του πυρός είναι οι «ανθρωπιστικοί λόγοι» για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης.

Η νέα αυτή διήμερη κατάπαυση του πυρός ακολουθεί ένα μοτίβο συμβολικών παύσεων, που ακολουθεί η Ρωσία τις ημέρες που γιορτάζει μεγάλες αργίες. Αντίστοιχα, πέρυσι κηρύχθηκε τριήμερη εκεχειρία (8-10 Μαΐου), αν και η Ουκρανία την απέρριψε ως προπαγανδιστική κίνηση.

Η Ρωσία έχει επίσης περιορίσει τη στρατιωτική της παρουσία για την φετινή παρέλαση καθώς δεν θα εμφανιστούν άρματα μάχης ή βαρύς εξοπλισμός, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Ουκρανίας.