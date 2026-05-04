Οι κενυατικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι περίπου 1.000 νεαροί άνδρες έχουν μεταβεί στη Ρωσία για να καταλήξουν στην Ουκρανία. Μόνο 30 από αυτούς έχουν επιστρέψει ζωντανοί.

Χιλιάδες νεαροί άνδρες από την Αφρική έχουν βρεθεί να πολεμούν στην Ουκρανία στο πλευρό της Μόσχας.

Αν και η Αφρική απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο και τα περισσότερα αφρικανικά κράτη έχουν υιοθετήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο, το φαινόμενο φαίνεται πως εξηγείται ως εξής: η Ρωσία χρειάζεται περισσότερους στρατιώτες και οι νεαροί Αφρικανοί χρειάζονται δουλειές.

Σε συνεντεύξεις τους στους New York Times, αρκετοί Αφρικανοί υποστήριξαν πως τους υποσχέθηκαν δουλειές στη Ρωσία, μόνο για να εξαναγκαστούν, στη συνέχεια, να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Κάποιοι πάνε ως μισθοφόροι, αλλά πολλοί περισσότεροι πέφτουν θύματα εξαπάτησης.

Γιατί χρειάζεται η Ρωσία Αφρικανούς στρατιώτες;

Η σύντομη απάντηση είναι για να αντισταθμίσει τις δικές της απώλειες. Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει κοστίσει στη Μόσχα τεράστιο αριθμό στρατιωτών που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή, περίπου 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες της έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies στην Ουάσιγκτον.

Αυτό το κόστος θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα, αν και πολλοί από τους στρατιώτες προέρχονται από περιοχές της Ρωσίας μακριά από την πρωτεύουσα, οπότε η πιθανή δυσαρέσκεια από τις απώλειες έχει μικρότερο αντίκτυπο.

Ωστόσο, είναι λογικό για τη Μόσχα να αναζητά στρατιώτες στο εξωτερικό, και η Αφρική αποτελεί πρόσφορο έδαφος. Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες να πολεμήσουν για τη Ρωσία. Και νωρίτερα στον πόλεμο, δεκάδες νεαροί Νεπαλέζοι πήγαν να πολεμήσουν για τη Ρωσία, ορισμένοι παρασυρμένοι από αντίστοιχες υποσχέσεις για μια θέση εργασίας. Αλλά το Νεπάλ είναι μικρό, και η Αφρική έχει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο νεανικό πληθυσμό στον κόσμο.

Σημειώνεται πως η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ πως στρατολογεί στρατιώτες στην Αφρική και την Ασία, αλλά αντίθετα ισχυρίζεται πως οι ξένοι μαχητές προσέρχονται εθελοντικά.

Γιατί οι Αφρικανοί διαλέγουν τη Ρωσία;

Η Αφρική βιώνει μια δημογραφική έκρηξη, που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Όμως οι αφρικανικές οικονομίες δεν μπορούν να δημιουργήσουν αρκετές θέσεις εργασίας.

Ελλείψει επίσημης απασχόλησης, η μεγάλη πλειονότητα των ενηλίκων κάτω των 35 εργάζεται άτυπα, σε επισφαλείς δουλειές με χαμηλή αμοιβή και λίγα οφέλη. Πολλοί νέοι, όντας παγιδευμένοι σε ένα οικονομικό αδιέξοδο, αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι επιλέγουν αφρικανικές χώρες με καλύτερες οικονομικές προοπτικές, ωστόσο ορισμένοι επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια από ξηρά ή θάλασσα.

Πολλές νεαρές γυναίκες έχουν μεταβεί στον Περσικό Κόλπο για εργασία, αν και οι συνθήκες εκεί είναι συχνά άθλιες, ενώ νεαροί επιλέγουν τη Ρωσία, παρότι οι προσφορές εργασίας είναι συχνά ασαφείς.

Αμείβονται καλά οι Αφρικανοί για να πολεμήσουν;

Οι Αφρικανοί που υπηρετούν στον ρωσικό στρατό μπορούν να αναμένουν μισθούς πολλαπλάσιους από αυτούς που θα έπαιρναν στις χώρες τους.

Αλλά υπάρχουν δύο παγίδες: Η πρώτη είναι το ζήτημα της επιβίωσης. Το ποσοστό απωλειών για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι υψηλό. Η δεύτερη είναι τα συμβόλαια. Επιζώντες που επέστρεψαν από τη Ρωσία καταγγέλλουν πως εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν συμβόλαια στα ρωσικά, τα οποία δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, ενώ στη συνέχεια τους υπέδειξαν τις τραπεζικές εφαρμογές, όπου υποτίθεται ότι θα κατατίθενταν οι μισθοί τους.

Όμως είπαν ότι ήταν δύσκολο να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς αυτούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εξαπατήθηκαν, συχνά από τα γραφεία στρατολόγησης που διευκόλυναν το ταξίδι τους στη Ρωσία. Στην πράξη, τα οικονομικά οφέλη εξαφανίστηκαν. Αρκετοί είπαν ότι επέστρεψαν χωρίς χρήματα.

Άλλοι δεν περίμεναν ποτέ ότι θα εξαναγκάζονταν να καταταγούν στον στρατό μόλις έφταναν στη Ρωσία, ενώ ελάχιστοι γνώριζαν τη βιαιότητα του πολέμου.

Μπορούν οι αφρικανικές κυβερνήσεις να σταματήσουν αυτή την τάση;

Η μετανάστευση για αναζήτηση εργασίας δεν είναι παράνομη και οι αφρικανικές κυβερνήσεις που έχουν προσπαθήσει να τη σταματήσουν το έχουν κάνει κυρίως ως απάντηση σε πολιτικές πιέσεις. Για χρόνια, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να συνεργαστούν με αφρικανικά κράτη για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Κυβερνήσεις στη Νότια Αφρική, την Κένυα, τη Γκάνα και τη Νιγηρία έχουν ανταποκριθεί σε εκκλήσεις που ζητούν από τις αρχές να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της κρίσης των αγνοούμενων και δολοφονημένων Αφρικανών στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Μουσαλία Μουνταβαάντι, ταξίδεψε στη Μόσχα τον Μάρτιο για συνομιλίες με τον ομόλογό του και δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να μην στρατολογεί Κενυάτες στον στρατό. Η Κένυα έχει επίσης δηλώσει ότι έχει αρχίσει να εμποδίζει νεαρούς άνδρες να ταξιδεύουν για εργασία σε προορισμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη Ρωσία.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα δεσμεύτηκε μαζί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να υποστηρίξουν την επιστροφή Νοτιοαφρικανών που πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας, έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες για απάτες στρατολόγησης που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάταξη στον ρωσικό στρατό.