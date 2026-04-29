Μάλλον οι σχεδόν 10 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι έχει τελειώσει ο Τραμπ, τον μπέρδεψαν.

Κοινό χρονοδιάγραμμα στον τερματισμό των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και σε δηλώσεις του στο CNN, μετά από επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, φαίνεται πως έμπλεξε τις δύο χώρες.

«Ποιος πόλεμος θα τελείωνε πρώτος; Ίσως βρίσκονται σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN και πρόσθεσε πως «νομίζω ότι η Ουκρανία, στρατιωτικά, έχει ηττηθεί», σε μία φαινομενικά παραδρομή της γλώσσας καθώς ήθελε να αναφερθεί στο Ιράν, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις του στη συνέχεια.

«Δεν θα το καταλάβεις αυτό διαβάζοντας τα fake news, αλλά στρατιωτικά, ίσως κοιτάξτε, υπάρχουν 159 πλοία - κάθε πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από το νερό, συνήθως, αυτό είναι αρκετά καλό... θα ήταν δύσκολο για αυτούς να ανακάμψουν σε ναυτικό επίπεδο τώρα», συνέχισε. «Πιστεύετε ότι τα πάνε καλά, ενώ δεν έχουν ναυτικό, ούτε αεροπορία, ούτε αντιαεροπορικό σύστημα;»

Ο Τραμπ είχε προβλέψει προηγουμένως ότι ο πόλεμος στο Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου, θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022 και δεν υπάρχει προς το παρόν θετική οπτική για τον τερματισμό του.

Νωρίτερα στις δηλώσεις του, ο Τραμπ είπε ότι μίλησε «λίγο για το Ιράν» με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά η τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης αφορούσε κυρίως «την Ουκρανία». «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση σχετικά γρήγορα», είπε. «Ελπίζω, νομίζω, ότι θα θέλαμε να δούμε μια καλή λύση».

Τηλεφωνικά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα πως οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν γίνονται «τηλεφωνικά», εκφράζοντας τη λύπη του για το μακρύ ταξίδι που απαιτείται για την αντιπροσωπεία του μέχρι το Ισλαμαμπάντ, καθώς οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη τερματίσει τον πόλεμο..

«Έχουμε συνομιλίες, έχουμε συνομιλίες μαζί τους τώρα και δεν πετάμε πλέον με 18ωρες πτήσεις κάθε φορά που θέλουμε να δούμε ένα κομμάτι χαρτί», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Το κάνουμε τηλεφωνικά και είναι πολύ ωραίο. Κάνω μια κλήση, ή ζητάω από τους ανθρώπους μου να κάνουν μια κλήση, και ξέρεις την απάντηση σε 15 (λεπτά) - μου αρέσει πάντα η πρόσωπο με πρόσωπο (επαφή), ξέρετε, το θεωρώ καλύτερο», συνέχισε. «Αλλά όταν πρέπει να πετάς 18 ώρες κάθε φορά που θέλεις να έχεις μια συνάντηση, και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, και ξέρεις ότι θα σου δώσουν ένα κομμάτι χαρτί που δεν σου αρέσει πριν καν φύγεις, είναι γελοίο, και έχουν διανύσει πολύ δρόμο» είπε αναφερόμενος στην αμερικανική αντιπροσωπεία.

Το Πακιστάν θα μπορούσε να λάβει την αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση του Ιράν μέχρι την Παρασκευή, αναφέρουν πηγές. Ο Τραμπ, ωστόσο, απάντησε στο τρέχον αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες προειδοποιώντας το Ιράν «να γίνει έξυπνο σύντομα», δημοσιεύοντας μια fake φωτογραφία του στην πλατφόρμα του Truth Social το πρωί της Τετάρτης να κρατάει ένα όπλο.

«Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν αρκετά, επομένως αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία εκτός αν συμφωνήσουν πως δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα», επανέλαβε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Η επικοινωνία με τον Πούτιν

Το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο εκεχειρίας με την Ουκρανία. Ο Τραμπ, από την πλευρά του είπε ότι αυτός ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος, πριν αποδεχθεί τη βοήθεια που του πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος για το θέμα του Ιράν και τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Τραμπ: Πριν με βοηθήσετε, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας

«Θα ήθελε να βοηθήσει (στον πόλεμο του Ιράν). Είπα, πριν με βοηθήσετε, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκείνος πρότεινε την εκεχειρία.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως η συζήτηση με τον Πούτιν ήταν «πολύ καλή» και ότι θα έρθει «σχετικά γρήγορα» μια λύση στην Ουκρανία.

«(Ο Πούτιν) Μου είπε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει (στην απομάκρυνση) του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μπορεί να μας βοηθήσει να τον αποκτήσουμε», είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ την Τετάρτη δεν απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο το Ιράν να στείλει ουράνιο στη Ρωσία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τον γνωρίζω πολύ καιρό (τον Πούτιν). Νομίζω ότι ήταν έτοιμος να κάνει μια συμφωνία πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι του το έκαναν δύσκολο να κάνει μια συμφωνία» σημείωσε ο Τραμπ.

Άλλα λέει το Κρεμλίνο

Κατά τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, Τραμπ και Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, που διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, όπου συζήτησαν για την εκεχειρία στο Ιράν κυρίως.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν είναι σωστή. Αυτό θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία για διαπραγματεύσεις και γενικά να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», δήλωσε ο Ουσακόφ.

«Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε τις αναπόφευκτες, εξαιρετικά τρομερές συνέπειες όχι μόνο για το Ιράν και τους γείτονές του, αλλά και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταφύγουν ξανά στη βία» πρόσθεσε.

Η πρωτοβουλια της επικοινωνίας ανήκει στη Ρωσία δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη σημειώνοντας ότι η επικοινωνία αυτή είχε «ειλικρινή και επαγγελματικό» τόνο.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Πούτιν να θέτει το ενδεχόμενο εκεχειρίας που θα συμπέσει με την Ημέρα της Νίκης στις 9 Μαΐου, όταν η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες του CNN





