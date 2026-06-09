Η κοπέλα, στο Ηράκλειο, που πάσχει από ALS/MND φέρει τραχειοστομία και γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λοίμωξη. Γιατί κωφεύει το υπουργείο Υγείας;

Σάλος έχει προκληθεί στους κόλπους του υπουργείου Υγείας για την «έξωση» 27χρονης κοπέλας η οποία πάσχει από ALS/MND και «διατάχθηκε» να βγει από το μονόκλινο δωμάτιο στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ώστε να εξυπηρετηθεί «ρουσφέτι» της 7ης ΥΠΕ.

Όπως αποκάλυψε το patris.gr, στο νοσοκομείο έγινε μεγάλη φασαρία για την επιλεκτική μεταχείριση. Το μονόκλινο άδειασε, η κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά σε θάλαμο με 8 άτομα, έγινε εκ νέου φασαρία από τους υγειονομικούς και τελικά μεταφέρθηκε σε άλλο μονόκλινο της παθολογικής.

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης δεν έχει απαντήσει (έως το βράδυ της Τρίτης 9/6), ενώ ο Πρόεδρος Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής, επιβεβαίωσε το γεγονός και είπε στο patris ότι αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο και η διοίκηση του νοσοκομείου οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε την ισότιμη μεταχείριση των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις γνωριμίες και τα αξιώματα. Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να εξηγήσει γιατί έβγαλε έξω από το δωμάτιο μια νέα γυναίκα που είναι κατάκοιτη και υποφέρει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα».

Η παρέμβαση της πρώην διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Ευαγγελία Φανουράκη, έγραψε:

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«Εμένα θα μου επιτρέψετε να απορήσω ως προς το εξής, αφού η επέμβαση ήταν ρουτίνας γιατί δεν έγινε στην Ιεράπετρα ή στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου; Ειδικά στον Άγιο Νικόλαο, στη γενική χειρουργική η μέση πληρότητα είναι 3 ασθενείς επιεικώς! Θα είχε τρίκλινο δικό του, όχι απλά μονόκλινο! Δεν πιστεύω εμμέσως να απαξιώνει τους χειρουργούς του Λασιθίου, εεεε;».

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Η ανακοίνωση του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κινητικού Νευρώνα

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα που αφορά μέλος του Συλλόγου μας, θα θέλαμε να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που ζουν με προχωρημένη ALS/MND κατά τη νοσηλεία τους. Η συγκεκριμένη ασθενής είναι μόλις 27 ετών, ζει με ALS, φέρει τραχειοστομία και γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λοίμωξη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, που απαιτεί αυξημένη προσοχή και εξειδικευμένη φροντίδα.

Γνωρίζουμε ότι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα της, αναγνώρισαν τις ανάγκες αυτές, και κατέβαλαν προσπάθεια ώστε να νοσηλεύεται σε συνθήκες που θα προσέφεραν μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία από λοιμώξεις, ηρεμία και αξιοπρέπεια.

Για τους ανθρώπους που ζουν με προχωρημένη ALS, η κατάλληλη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.

Ως Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα, ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες υγείας που καθημερινά υπερβαίνουν τα τυπικά τους καθήκοντα και στέκονται δίπλα στους ασθενείς μας με γνώση, ευαισθησία και ανθρωπιά.

Ευχόμαστε στη νεαρή ασθενή δύναμη και ταχεία ανάρρωση».