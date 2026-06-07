Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ekriti, ο άνδρας εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη και σημεία του στρατιωτικού αεροδρομίου στην περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων, χρησιμοποιώντας επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Κατά τον έλεγχο των αρχών, στη συσκευή του βρέθηκαν εικόνες από στρατιωτικές υποδομές και αεροσκάφη, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αερολιμένα Χανίων και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η φωτογραφική του μηχανή κατασχέθηκε για περαιτέρω εξέταση.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ενδεχόμενη σκοπιμότητα ή αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια φωτογράφισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2xl3bsttrl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}