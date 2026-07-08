Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τα όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση κλιμακώνει - με αιχμή του δόρατος τον Άδωνη Γεωργιάδη - τη ρητορική της απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού με αφορμή την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019.

Η πρωτοβουλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αντί να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του Άδωνη Γεωργιάδη - οι οποίοι στηρίζονται σε μια ερμηνεία δηλώσεων του Σταύρου Κοντονή και όχι σε δημόσια αναφορά του τελευταίου περί χρηματισμού - επέλεξε να ζητήσει από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει την ίδια την καταγγελία περί δωροδοκίας, ενώ στο παρελθόν έχει θέσει στο αρχείο την υπόθεση όχι μία, αλλά δύο φορές.

Έτσι, αντικειμενικά, η παρέμβασή του λειτουργεί υποστηρικτικά προς την πολιτική στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί να επαναφέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων του 2019, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης (σ.σ. κόμματος) κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η Δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση επειδή θέλει καθαρή και διαυγή Δικαιοσύνη ζητάει, με αναφορά της, να διαλευκανθεί η καταγγελία, αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε σχέση με τη δωροδοκία του πρώην πρωθυπουργού, να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σήψη είναι πολύ βαθιά.

Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κ. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα «πήρε» ή δεν τα «πήρε» για να νομοθετήσει», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι απαράδεκτα όλα αυτά που γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον, ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης τρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και Δικαιοσύνη δεν συνάδουν.

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Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κ. Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Για την ενεργητική δωροδοκία, δηλαδή όσοι έπαιρναν λεφτά, να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία πρέπει η Δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε οποιοσδήποτε άλλος».

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