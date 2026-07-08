«Εμείς είμαστε η συνέχεια του Κολοκοτρώνη, του Καλλέργη, του Τρικούπη, του Βενιζέλου, του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του ΑΡΗ, του Μπελογιάννη, της ΕΔΑ, του αντιδικτατορικού αγώνα, του Πολυτεχνείου, της Αλλαγής του ‘81, του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα απ’ τα μνημόνια», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του για την Αριστερά, με την οποία υπεραμύνεται των εκφράσεων που χρησιμοποίησε κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Βγάλε τον σκασμό μέλος της κυβέρνησης των ΟΠΕΚΕΠΕδων, των υποκλοπών, των 20 δισ. αναθέσεων», τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής Χανίων και προσθέτει: «Εσύ είσαι η συνέχεια των κοτζαμπάσηδων, των Βαυαρών του Όθωνα, του Δεληγιάννη, των «Βασιλέων», των δωσιλογων και γερμανοτσολιάδων που ξανάκαναν τα τανκς του Σκόμπυ κυβέρνηση μετά την απελευθέρωση, της βίας και νοθείας των δεξιών κυβερνήσεων, των χουντικών και βασανιστών της επταετίας, των Ράλληδων και Μπουράνταδων, της ΝΔ και του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ που χρεωκόπησαν τη χώρα το 2010 και την κατακρεούργησαν το 2012-‘13».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Παύλου Πολάκη:

«ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ!!!! Επειδή το συνεχίζεις και σήμερα (φωτο 2-3) με κάτι αλλοπρόσαλλες αναρτήσεις και δεν σου απαντάει κανένας όπως σου αξίζει, θα το κάνω εγώ γιατί λερώνει τον αέρα που αναπνέουμε η χυδαία αναφορά σου στην ΑΡΙΣΤΕΡΑ:

ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΤΩΝ 2.200.000 ΤΗΣ ΝΟΒΑΡΤΙΣ, ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΔΙΕΦΘΕΡΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΩΩΣΕ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΦΑΓΑΤΕ 1ΔΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΡΟΛΗΨΗΣ»!!

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ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕΔΩΝ,ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ,ΤΩΝ 20ΔΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ!!

Δέκα ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, το μπόι της ΗΘΙΚΗΣ και το ανάστημα της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην Ελλάδα της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, όχι να το φτάσεις αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς!!

Εμείς είμαστε η συνέχεια του Κολοκοτρώνη, του Καλλέργη, του Τρικούπη, του Βενιζέλου, του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του ΑΡΗ, του Μπελογιάννη, της ΕΔΑ, του αντιδικτατορικού αγώνα, του Πολυτεχνείου, της Αλλαγής του ‘81, του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα απ’ τα μνημόνια!

Εσύ είσαι η συνέχεια των κοτζαμπάσηδων, των Βαυαρών του Όθωνα, του Δεληγιάννη, των «Βασιλέων», των δωσιλογων και γερμανοτσολιάδων που ξανάκαναν τα τανκς του Σκόμπυ κυβέρνηση μετά την απελευθέρωση, της βίας και νοθείας των δεξιών κυβερνήσεων, των χουντικών και βασανιστών της επταετίας, των Ράλληδων και Μπουράνταδων, της ΝΔ και του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ χρεωκόπησε τη χώρα το 2010 και την κατακρεούργησε το 2012-‘13.

ΣΚΑΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ! Γιατί κανένα καθεστώς δεν κράτησε αιώνια και η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ!!

Υγ. Προς κάτι εκπροσώπους Τύπου: Συνεχίστε να ραντίζετε με βασιλικό τους ακροδεξιούς που σας κάνουν ΧΥΔΑΙΕΣ επιθέσεις!!! Τίποτα δεν μάθατε και τίποτα δεν θα καταφέρετε έτσι!!»