Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά», αναφέρει σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει: «Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις». Καταλήγοντας ρωτά με δηκτικό τρόπο: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη

«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;

Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ).

Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

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