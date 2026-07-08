«Το αίτημα παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής γιατί δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα όπως προβλέπεται και τα οποία έχουν κληθεί ξανά. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της επιτροπής. Ζητούμε την απόρριψη των αιτημάτων», είπε νωρίτερα ο κ. Βορίδης.

Την απόρριψη των αιτημάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προανήγγειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας, ενώ λίγο αργότερα ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της πλειοψηφίας έκλεισε οριστικά την πόρτα.

«Το αίτημα παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής γιατί δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα όπως προβλέπεται και τα οποία έχουν κληθεί ξανά. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της επιτροπής. Ζητούμε την απόρριψη των αιτημάτων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Ο κ. Μπούρας αναπτύσσοντας το σκεπτικό του, άφησε να εννοηθεί πως δεν συντρέχει λόγος νέας εξέτασής τους παραπέμποντας στο άρθρο 43Α και στο σημείο που αναφέρει πως «η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική».

Ειδικότερα, για τον Γρηγόρη Δημητριάδη ανέφερε ότι έχει ήδη κληθεί στην Επιτροπή και έχει απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων που του τέθηκαν, ενώ από τότε δεν έχει αναλάβει οποιαδήποτε κρατική λειτουργία. Επισήμανε ακόμη ότι το αίτημα βασίζεται σε «συνέντευξη που παραχώρησε ως ιδιώτης», διερωτώμενος σε ποιο σημείο του άρθρου 43Α θεμελιώνεται η κλήση του, όταν ο ίδιος έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση και έχει παραιτηθεί, γεγονότα που, όπως είπε, είναι καταγεγραμμένα.

Αναφορικά με τον Ταλ Ντίλιαν, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν προκύπτει ζήτημα λειτουργίας των θεσμών και της διαφάνειας που να δικαιολογεί την κλήση ενός ιδιώτη Ισραηλινού πολίτη» και υπενθύμισε ότι ο Ντίλιαν είχε κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς να προσέλθει, ενώ σημείωσε ότι για την υπόθεση έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση.

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Απαντώντας στις αιτιάσεις πως το άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει ρητά ότι αν το η κλήση αιτείται από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο κ. Μπούρας παρέπεμψε στο 43Α το οποίο όπως είπε καθορίζει ρητά το αντικείμενο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Επικαλούμενος ειδικότερα την όγδοη παράγραφό του, ανέφερε ότι η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους και δημόσια πρόσωπα για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των θεσμών και της διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη δίνει την απάντηση ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Παράλληλα, για το ζήτημα πως όρισε συνεδρίαση για τα αιτήματα, παρέπεμψε στη συνεδρίαση της 2ας Αυγούστου 2024, όταν είχαν υποβληθεί ανάλογα αιτήματα, αλλά και στην κοινοβουλευτική περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στις 7 Οκτωβρίου 2016, όταν η τότε πλειοψηφία είχε απορρίψει αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για κλήση αναφορικά με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, του τότε γενικού γραμματέα Ενημέρωσης Λευτέρη Κρέτσου, καθώς και του Πάνου Καμμένου.

Όπως είπε, και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και σήμερα.

Αποχώρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ

Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για αντισυνταγματικές μεθόδους και παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής.

«Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιάσετε τον Κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής ανακοινώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ αποχωρεί από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας τη ΝΔ.

«Η σημερινή ακραία μεθόδευση στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχε η πλειοψηφία η σχετική αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης», δήλωσε αργότερα στο περιστύλιο.

Για «κοινοβουλευτική εκτροπή» έκανε λόγο ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ ενώ και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ εξαπέλυσε μύδρους εναντίον της πλειοψηφίας. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν επίσης από την ψηφοφορία, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «άκυρη, αντισυνταγματική και αξιόποινη διαδικασία».

«Ποιο κουτσαβάκι έγραψε αυτές τις ερμηνείες οι οποίες είναι αστείες; Μάλλον τον έχω στα αριστερά μου. Ενοχλείται επειδή θέλει να είναι πάντα στα άκρα δεξιά», ανέφερε νωρίτερα, απευθυνόμενη στον Μάκη Βορίδη.

«Δεν μπορεί να γίνει ψηφοφορία», είπε ο Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός μίλησε για «καταγέλαστη», διαδικασία.

Η αντίδραση Δημητριάδη

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει τα εξής:

«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Η ταύτιση της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ)».

Κόντρα Ζωής-Ξανθόπουλου για τα… γλυκά

Το λόγο αμέσως μετά τον πρόεδρο της Επιτροπής πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε κατήγγειλε τον κ. Μπούρα πως η πρότασή του δεν είναι νόμιμη. Ωστόσο έβαλε και εναντίον του Θεόφιλου Ξανθόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των κερασμάτων για τα γενέθλιά του στα μέλη της Επιτροπής. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που ακολούθησε μεταξύ των δύο.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας.

Θ. Ξανθόπουλος: Για όνομα του Θεού.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές γιατί είναι σημαντικές και οι ευχές αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρεΐστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.