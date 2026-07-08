Αρνητική είναι η εικόνα και στις διεθνείς αγορές, με τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν πάνω από 2%, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street να κινούνται πτωτικά και τις ασιατικές αγορές να έχουν ήδη καταγράψει σημαντικές απώλειες.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί κύμα ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές. Καταλύτης αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν «μάλλον έχει τελειώσει», μετά τον νέο γύρο αμερικανικών πληγμάτων και την ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας και προειδοποίησε ότι θα υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, καθώς το Brent ενισχύεται πάνω από 6% και κινείται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να ανησυχούν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχωρεί στις 2.480 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,5%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 80 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει πτώση 2,7%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης χάνει 2,4%, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, ακολουθώντας το διεθνές sell-off.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank να καταγράφουν απώλειες άνω του 3%, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχονται επίσης η Coca-Cola HBC, η Cenergy, η Metlen, η Lamda Development, η Aegean και η Allwyn. Εξαίρεση αποτελούν τα δύο διυλιστήρια, Motor Oil και Helleniq Energy, που εμφανίζουν πιο περιορισμένες απώλειες λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

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Αρνητική είναι η εικόνα και στις διεθνείς αγορές, με τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν πάνω από 2%, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street να κινούνται πτωτικά και τις ασιατικές αγορές να έχουν ήδη καταγράψει σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.