Από τον συνολικό τζίρο, τα 68,93 εκατ. ευρώ προήλθαν από προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Με ισχυρή άνοδο και νέα υψηλά 17 ετών ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης κλείνει στις 2.505,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,97%. Στο σύνολο της αγοράς, 89 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 51 υποχώρησαν, ενώ 69 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι. Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 303,17 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 34,82 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, τα 68,93 εκατ. ευρώ προήλθαν από προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,78% στις 2.824,4 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο 1,59% στα 4,02 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,78% στα 15,49 ευρώ και η Πειραιώς κατά 0,65% στα 9,30 ευρώ, ενώ η Eurobank υποχώρησε οριακά κατά 0,05%, κλείνοντας στα 4,23 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 6.357,3 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαφοροποιήθηκε αρνητικά, υποχωρώντας κατά 0,31% στις 3.180,2 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο με κέρδη 4,05% στα 11,30 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Motor Oil με άνοδο 2,80% στα 41,08 ευρώ και η Coca-Cola HBC με κέρδη 2,07% στα 59,10 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Metlen, η Helleniq Energy και η Jumbo.

Απώλειες κατέγραψαν ο ΟΤΕ, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,48% στα 18,69 ευρώ, καθώς και η Cenergy με πτώση 0,18%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά η ΑΒΑΞ με κέρδη 4,93%, η Alter Ego με άνοδο 3,61% και η Profile, η οποία σημείωσε άλμα 7,05%.