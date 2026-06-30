Στις 2.459,77 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.459,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε αυξημένη, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 293,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 39,66 εκατ. τεμάχια.

Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 68 σημείωσαν πτώση, ενώ 70 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,15% στις 2.764,6 μονάδες, έχοντας προηγουμένως κινηθεί έως και 1,2% υψηλότερα. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 0,35% στις 6.233,1 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,14% στις 3.186,7 μονάδες.

Στο ταμπλό των μετοχών, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των blue chips κατέγραψε η ΑΚΤΟΡ με κέρδη 2,84% στα 13,78 ευρώ, ακολουθούμενη από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με άνοδο 2,08% στα 10,82 ευρώ και τη Lamda Development με κέρδη 1,29% στα 6,66 ευρώ. Στις τράπεζες, η Πειραιώς ξεχώρισε θετικά με άνοδο 1,09% στα 9,08 ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,17%.

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Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία υποχώρησε κατά 3,38% στα 44 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Motor Oil με -2,59%, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με -1,96%, η Τράπεζα Κύπρου με -1,90%, η Cenergy με -1,29% και η Βιοχάλκο με -1,23%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΟΛΠ με άνοδο 5,3% στα 45,5 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκε και η Φουρλής με κέρδη 1,47%. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ υποχώρησε κατά 2,11% μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης.