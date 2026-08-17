Στα 226,8 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος του Χρηματιστηρίου.

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.629,88 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,25%. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 226,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 51,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν 19 πακέτα, ενώ ο όγκος των συναλλαγών έφθασε τα 36,68 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 64 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 51 με πτώση και 85 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.096,4 μονάδες με άνοδο 0,60%. Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε με άνοδο 1,30% στα 4,57 ευρώ, με συναλλαγές συνολικής αξίας 44,7 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 4,67 ευρώ με οριακά κέρδη 0,17% και τζίρο 40,9 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,50% στα 10,14 ευρώ, με συναλλαγές 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,52 ευρώ με άνοδο 0,33% και τζίρο 14,5 εκατ. ευρώ.

Χρηματιστήριο: Στις 6.722,99 μονάδες ο FTSE

Ο FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 6.722,99 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,26%. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,44% στις 3.134,2 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Allwyn, η οποία έκλεισε στα 14,10 ευρώ με κέρδη 3,07% και τζίρο 6,6 εκατ. ευρώ. Η Lamda Development ενισχύθηκε κατά 2,36% στα 6,73 ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 56,25 ευρώ με άνοδο 2,09% και συναλλαγές 10,8 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ σημείωσε κέρδη 1,20% στα 21,96 ευρώ, με τζίρο 11,97 εκατ. ευρώ, και η Viohalco ενισχύθηκε κατά 1% στα 17,92 ευρώ.

Στις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Cenergy υποχώρησε κατά 2,98% στα 22,80 ευρώ και η AKTOR κατά 2,48% στα 10,24 ευρώ. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 53,20 ευρώ με πτώση 2,03%, ενώ η Aegean έχασε 1,85%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 1,41% και η ΕΥΔΑΠ 1,19%. Η ΕΛΧΑ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χωρίς μεταβολή.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση 2,20% και τζίρο 4,2 εκατ. ευρώ. Ο Φουρλής ενισχύθηκε κατά 1,14% στα 4,45 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ κατά 1% στα 4,48 ευρώ, ενώ ο Σαράντης υποχώρησε κατά 1,65% στα 14,32 ευρώ.

Από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Space Hellas σημείωσε άνοδο 5,18% στα 9,34 ευρώ, η Unibios ενισχύθηκε κατά 3,20% και η Safe Bulkers κατά 2,30%.