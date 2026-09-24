Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 3,58%.

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να περιορίζει πάντως σημαντικά την πτώση που κατέγραφε ενδοσυνεδριακά και να κλείνει στις 2.642,23 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,33%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 415 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 56,15 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 42 πακέτα συνολικής αξίας 59,18 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο του ταμπλό, 35 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 65 υποχώρησαν και 38 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,34% στις 3.158 μονάδες. Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 2,06%, η Optima Bank κατά 1,94%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 0,76% και η Πειραιώς κατά 0,49%. Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε 0,62%, η Εθνική Τράπεζα 0,23% και η Credia 0,41%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 6.774 μονάδες με απώλειες 0,20%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,40% στις 3.064 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 3,58%. Ακολούθησαν η Coca-Cola HBC με 0,98%, τα ΕΛΠΕ με 0,93% και η Lamda Development με 0,40%.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 3,04%, η Jumbo κατά 2,79%, η Titan κατά 2,35% και η Viohalco κατά 2,23%. Απώλειες 1,80% σημείωσε η Aktor, 1,60% η ElvalHalcor και 0,98% η ΕΥΔΑΠ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ελλάκτωρ έκλεισε με πτώση 3,05%, ο ΑΔΜΗΕ με 2,89%, η Ideal με 2,43%, ο Σαράντης με 2,13% και η Autohellas με 2,01%. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης Κρι Κρι, Quest, Qualco και ΟΛΘ. Αντίθετα, η BYLOT ενισχύθηκε κατά 4,38%, η Alter Ego κατά 2,34% και η ΕΧΑΕ κατά 2,19%.