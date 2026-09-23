«Νομίζουμε ότι είναι μία ευκαιρία για εκείνον να βρεθεί όχι μόνο με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες» δήλωσε ο Ρούμπιο για την πρόσκληση στον Πούτιν.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραβρεθεί στην Σύνοδο Κορυφής των G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Προκειμένου να επιλύσουμε τα προβλήματα, πρέπει να συναντηθείς με τους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς ή με εκείνους που ίσως έχεις κάποια ζητήματα μαζί τους, έτσι προσκαλέσαμε τον πρόεδρο Πούτιν στην G20» είπε ο Ρούμπιο.

«Νομίζουμε ότι είναι μία ευκαιρία για εκείνον να βρεθεί όχι μόνο με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Ελπίζουμε πως αυτή είναι μία πρόσκληση που θα αποδεχθεί» συμπλήρωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.