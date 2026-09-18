Ο Πούτιν προφανώς επέλεξε το κουτάκι που αναγράφει την «Ενωμένη Ρωσία», το κόμμα του, για την κρατική Δούμα.

Η στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταθέτει την ψήφο του ηλεκτρονικά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και είναι μια εξαιρετική στιγμή στην παγκόσμια ιστορία.

Ο Πούτιν χρειάστηκε 40 δευτερόλεπτα –σε μονταρισμένο υλικό– για να επιλέξει προφανώς το κουτάκι που αναγράφει την «Ενωμένη Ρωσία», το κόμμα του, για την κρατική Δούμα. «Δεν μπορεί να γίνει λάθος», σχολίασε ο ίδιος στο βίντεο.

Ωστόσο, στα 40 δευτερόλεπτα που φαίνεται να καταθέτει την ψήφο του, δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος, αν σκεφτεί κανείς ότι θα του είχαν έτοιμη τη σελίδα για τις εκλογές.

Και 40 δευτερόλεπτα για να κλικάρεις ένα κουτάκι που λέει μόνο το κόμμα σου –ελλείψει των κομμάτων της αντιπολίτευσης– είναι πολλά.

Ευγενέστατος πάντως ο Ρώσος πρόεδρος, στο τέλος ευχαρίστησε... μάλλον τον άνθρωπο που τραβούσε το βίντεο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/visegrad24/status/2100960902530859063}