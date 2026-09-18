«Όσα “ψηφιακά εργαλεία” και να στηθούν, αν δεν ανατραπεί το πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο της Υγείας, κριτήριο των ελέγχων θα συνεχίζει να είναι το επιχειρηματικό κέρδος»

Σφοδρή κριτική στις ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch ασκεί το ΚΚΕ. Ειδικότερα, σε σχόλιό του χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις «πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης» που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στον χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης Υγείας.

«Παρουσιάζει ως καινοτομία μία εφαρμογή»

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι το υπουργείο Υγείας, αφού αναγνώρισε ουσιαστικά τα κενά στους ελέγχους, παρουσιάζει ως «καινοτομία» ένα ψηφιακό εργαλείο που θα παρακολουθεί τη διαδικτυακή δραστηριότητα γιατρών. Όπως αναφέρει, το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ψηφιακά εργαλεία, αλλά απαιτεί ουσιαστικούς ελέγχους και ενίσχυση των κρατικών μηχανισμών.

«Μεταφέρεται η ευθύνη στον ασθενή»

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ακόμη ότι μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει μέρος της ευθύνης στους ίδιους τους ασθενείς, για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ενημερώθηκαν ή δεν προχώρησαν σε καταγγελία.

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Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Οι ανακοινώσεις του υπουργού “Εμπορίου της Υγείας” ήταν πραγματικό “πλυντήριο” της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της ιδιωτικής κι εμπορευματοποιημένης υγείας, όπου όλα υποτάσσονται στο κέρδος.

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Το υπουργείο Υγείας, αφού παραδέχτηκε ουσιαστικά τα μεγάλα κενά στους ελέγχους, παρουσιάζει ως δήθεν “καινοτομία” μία εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα “σαρώνει” σε 24ωρη βάση τη διαδικτυακή δραστηριότητα χιλιάδων γιατρών. Έχει, μάλιστα, το θράσος να εμφανίζεται σαν να “πέφτει από τα σύννεφα” με τη δυσωδία της εμπορικής προβολής, του ανταγωνισμού και της παραπλάνησης που αναδύεται από την επιχειρηματική δράση στην Υγεία.

Με την ψηφιακή πλατφόρμα, η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει από πάνω της την κρατική ευθύνη και να φορτώσει το βάρος για τέτοια περιστατικά στην ατομική ευθύνη του ασθενούς, που δεν ενημερώθηκε, δεν προχώρησε σε καταγγελία κ.ά.

Στην πραγματικότητα με τα συγκεκριμένα μέτρα μένει στο απυρόβλητο το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, που φτάνουν μέχρι την ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής. Αυτό το έδαφος είναι η Υγεία - εμπόρευμα, που όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά ενισχύουν. Μάλιστα, ο Άδ. Γεωγιάδης αποθέωσε τον λεγόμενο “ιατρικό τουρισμό, αγοράς υπηρεσιών Υγείας και Ευεξίας”, με δεσμεύσεις για Επιτροπές “Αναγεννητικής Ιατρικής”, που δήθεν θα διασφαλίζουν τον “έλεγχο” των επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας. Κυρίως, δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγκαία “πελατεία” ασθενών.

Όσα “ψηφιακά εργαλεία” και να στηθούν, αν δεν ανατραπεί το πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο της Υγείας, κριτήριο των ελέγχων θα συνεχίζει να είναι το επιχειρηματικό κέρδος και όχι τα επιστημονικά κριτήρια για την προστασία της υγείας του λαού. Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να κρύψει ότι το εχθρικό για τον λαό αστικό κράτος είναι “ανήμπορο” να στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

Υ.Γ. Είναι, τέλος, προκλητικό ότι η συνέντευξη τύπου του υπουργείου Υγείας με την παρουσία της ηγεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της κ. Παγώνη και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κ. Πατούλη, έγινε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής έρευνας για τους ελέγχους του ΙΣΑ σε διάφορα κέντρα!».