Το ΚΚΕ ζητά να μπει ένα «τέρμα στις συνεχιζόμενες μαζικές ποινικές διώξεις, ακόμα και καταδίκες εκατοντάδων βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων».

Την άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων, προωθεί, με τροπολογία που επανακαταθέτει το ΚΚΕ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η επεξεργασία του οποίου εξελίσσεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή.

Σχεδόν σε κάθε νόμο της χώρας έχουν σταλεί εκατοντάδες απαράδεκτες κλήσεις σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς για την παροχή εξηγήσεων (στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης) για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2025 - 2026, για ποινικά αδικήματα και κυρίως για το αδίκημα της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», αναφέρει το ΚΚΕ και καταγγέλλει ότι «είναι τέτοια η προσπάθεια εκφοβισμού για τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος που καλούνται να παρέχουν έγγραφες εξηγήσεις και ιδιοκτήτες των ΙΧ που, με βάση τα όσα επικαλείται η αστυνομία, καταγράφηκαν οι πινακίδες τους στα σημεία των κινητοποιήσεων χωρίς να βεβαιώνεται ότι ήταν εκεί οι ίδιοι!!».

Στο κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης υπογραμμίζεται ότι «την ώρα που οι φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής κυκλοφορούν προκλητικά ελεύθεροι με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, την ώρα που έχει ξεκινήσει η κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη, χωρίς κανένα πολιτικό πρόσωπο να βρίσκεται στο εδώλιο, την ώρα που για το "φαγοπότι" του ΟΠΕΚΕΠΕ προκλητικά απαλλάσσονται κυβερνητικά στελέχη, την ίδια ώρα κλιμακώνεται η καταστολή απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καλούνται ως ύποπτοι παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται στα πλαίσια της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, με σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώματος των βιοπαλαιστών αγροτών αλλά και κτηνοτρόφων σε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, στο να συνεχίσουν να εξασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Καλούνται ως ύποπτοι για παράνομες πράξεις επειδή παλεύουν για να ζήσουν!!».

Από την άλλη, όπως σημειώνουν, συνεχίζεται ο εμπαιγμός σε βάρος των αγωνιζόμενων γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων αφού, τα προβλήματά τους όχι μόνο δεν λύνονται, αλλά τους πνίγουν καθημερινά, όπως κατήγγειλαν στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ μαζι με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα.

«Προκειμένου να μπει ένα τέρμα στις συνεχιζόμενες μαζικές ποινικές διώξεις, ακόμα και καταδίκες εκατοντάδων βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων», με την τροπολογία προτείνεται ότι εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 290, 291, 292, 293 και 334 παρ. 1 Π.Κ., που φέρεται να έχουν τελεστεί μέχρι την κατάθεση της παρούσας διάταξης εκ μέρους των γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων κατά τη διάρκεια αγροτικών και λοιπών αγωνιστικών κινητοποιήσεων.