«Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να επικαλείται τις διεθνείς κρίσεις και την κλιμάκωση των πολεμικών αναμετρήσεων, την ώρα που συνεχίζει την απαράδεκτη εμπλοκή της χώρας σε αυτές» σχολιάζει το ΚΚΕ.

Τη νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης, σχολιάζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

Η νέα έκρηξη, όπως αναφέρει, «που προστίθεται στο παρατεταμένο ράλι ακρίβειας στα καύσιμα, επιβεβαιώνει ξανά το πόσο «αέρας κοπανιστός» ήταν για τα λαϊκά στρώματα οι «συμφωνίες κυρίων» και τα άλλα «κοστολογημένα» μέτρα που διαφήμιζε η κυβέρνηση».

Το ΚΚΕ σημειώνει πως αυτό «επιβεβαιώνει ακόμα ότι κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σ’ όλη την ΕΕ σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα ασήκωτα βάρη για το λαό».

Τονίζει ακόμα πως «η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να επικαλείται τις διεθνείς κρίσεις και την κλιμάκωση των πολεμικών αναμετρήσεων, την ώρα που συνεχίζει την απαράδεκτη εμπλοκή της χώρας σε αυτές κι ενώ αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού, όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια».